Meta'nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracının kısmen ırkçılık yaptığı tespit edildi. Yapay zekâ, Asyalı insanları, beyazlarla bir araya getiremiyor. Hindistan ise tamamen yok sayılıyor.

Meta'nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma aracı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Verge'den Mia Sato, bu yapay zekâ destekli aracı denemeye çalışırken garip bir durum fark etti. Meta'nın yapay zekâsı, Asyalı bir insanın batılı bir beyaz insanla yan yana hayal edemiyordu.

Mia Sato, beyaz bir kadın ile bir Asyalı adamın görüntüsünü oluşturmak istedi ve bunu yapay zekâ aracına komut olarak iletti. Ancak elde edilen sonuçlar çok garipti. Çünkü yapay zekâ, Asyalı adamı bir türlü batılı bir beyaz insanla bir araya getiremiyordu. Elde edilen sonuçlarda Asyalı adam, daima Asyalı kadınlarla yan yana getirilmişti. Yapay zekânın neden böyle davrandığı bilinmezken, Meta'dan konuyla ilgili açıklama da gelmedi.

Tüm kombinasyonlar denendi

Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere Mia Sato, amacına ulaşabilmek için farklı farklı kombinasyonlar denedi. "Asyalı kadın ve onun beyaz kocası" ve "Asyalı adam ve Kafkasyalı eşi" gibi komutlar giren meslektaşımız, bir türlü istediği sonuca ulaşamadı. Elde edilen sonuçlar, genelde Asyalılar özelinde oluyordu. Çok sayıda deneme yapan The Verge çalışanı, en doğru sonucu "Güney Asyalı" vurgusuyla alabildiğini söylüyor.

Oluşturulan görüntülerdeki bir diğer dikkat çekici husus da Hindistan'la ilgili. Dünyanın en kalabalık ülkelerinin başında gelen Hindistan, Meta'nın yapay zekâsı tarafından tamamen yok sayılıyor. Yapılan denemelerde Hintli'ye benzer koyu renkli bir görüntü oluşturulamadı. Bakalım Meta, bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak.