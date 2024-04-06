Sosyal medya devi Meta, yapay zekâ içerikleri konusunda oldukça kısıtlayıcı olan politikasını değiştirdi.

Yapay zekâ üzerine güncel olarak tüm teknoloji devlerinin düştüğünü, hatta çoğunun kendi yapay zekâ çipini üretme çalışmaları içinde olduğunu biliyoruz. Bunların başında NVIDIA, OpenAI ve Meta geliyor. Meta, sosyal bir platform olduğundan yapay zekâ üzerine çalışmalarını sürdürürken bir yandan da platformunda bunun moderasyonunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu yüzden de şirketin yapay zekâ içeriklerini kapsayan politikaları bulunuyor. Yakın zamanda bu politikaları güncelleyen Meta, kulağa oldukça ilginç gelen ve etkileşimleri nasıl etkileyeceğini merak ettiğimiz bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan en ilginç olanı ise şüphesiz, yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin damgalanacak olması.

Değişiklikler, mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Instagram, Facebook ve Threads özelinde gerçekleşecek olan değişiklik, güncel politikanın getirdiği kısıtlamalardan doğdu. Yeni politikayla birlikte daha çok videonun, ses dosyasının ve medya içeriğinin damgalanacağı söyleniyor. Bu damgalar ya paylaşım sahibi tarafından ya da yapay zekâ kullanımı tespit edildiğinde Meta tarafından eklenecek. Tespit tarafında nasıl bir teknoloji kullanıldığı söylenmedi.

Daha önce Meta, deepfake gibi birinin söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösterildiği videoların platformda paylaşılmasına izin vermiyordu. Yeni politikada bu teknolojinin hızla evrildiğini ve buna ayak uydurmak gerektiğini, fakat bunu yaparken de herhangi bir manipülasyon varsa bunu açıkça göstermek gerektiğini belirtti.

Şirket, temmuz ayından itibaren yapay zekâ içeriği olmasının yanında diğer topluluk kurallarını ihlal etmeyen videoları platformdan kaldırmayı bırakacak. Bu sayede içeriğin tamamen kaldırılmayacak; sadece bilgisi verilecek. Tabii eğer bir video; zorbalık, belli bir şeye ya da kesime saldırı ve oy manipülasyonu sağlayacak bir içeriğe sahipse yapay zekâ ile yaratılması fark etmeksizin platformdan kaldırılacak. Sizin bu değişiklik hakkındaki düşünceleriniz neler?