Facebook’u bünyesinde bulunduran Meta'nın metaverse evreninde 43 yaşındaki bir kadın, giriş yaptıktan birkaç dakika sonra üç erkek karakter tarafından sözlü tacize uğradığını ve kendisine uygunsuz şekilde dokunulduğunu söyledi.

Her ne kadar hâlâ Metaverse’ün saçma bir şey olup olmadığı tartışmaları dönüyor olsa da Metaverse gündeme bu denli dahil olduğundan beri hakkındaki skandal büyüklüğündeki haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Daha geçtğimiz ay bir kadın, Microsoft Windows ve Oculus Quest sistemleri için geliştirilen Horizon Worlds için beta testçisi olarak çalışırken sanal olarak taciz edildiğini söylemişti.

Şimdi de benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Nina Jane Patel isimli 43 yaşındaki İngiliz bir kadın, bu ayın başlarında metaverse içerisinde üç erkek tarafından sözlü tacize uğradığını belirtti. Gelin olayın detaylarına beraber göz atalım.

Metaverse’e girdiği dakikadan itibaren tacize uğramış

Nina, metaverse ile ilgilenen bir şirketin başkan yardımcısı olarak çalışıyor ve araştırma yapmak için Meta’nın Horizon Venues Metaverse evrenine giriyor. Girdiği dakikadan itibaren kadın, platformda bulunan üç erkeğin cinsel tacizine maruz kalıyor.

Nina’ya uygunsuz bir şekilde dokunan, cinsel içerikli laflar atan ve kadının ekran görüntüsünü alan üç erkeğin çirkin davranışları sonrası hemen bağlantısını kesen Nina, o günden beri anksiyete yaşadığını belirtiyor.

Konuyla alakalı konuşan ve bu tür durumlar için çözüm arayışında olacaklarının sinyalini veren Meta sözcüsü ise açıklamasında şunu diyor: Bunun yaşandığını duyduğumuz için üzgünüz, Horizon Venues’deki herkesin pozitif deneyime sahip olmasını ve böyle durumlarda ulaşabileceği yardım araçlarını kolayca bulabilmesini istiyoruz. Böylece durumu araştırıp gerekli şekilde eyleme geçebiliriz.