Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından İstanbul’da da beklenen büyük depremden dolayı herkes her an tetikte. Merak edilenler arasında da neredeyse hepimizin her gün kullandığı toplu taşıma araçları var. Otobüs neyse de yer altındaki metroda depreme yakalanırsak o zaman ne yapacağız?

1 0 0 0 0