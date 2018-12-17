Microsoft, Abonelik Sistemiyle Windows 10 Satmaya Başlıyor

Microsoft bir süredir, sunduğu yazılımları abonelik tabanlı hale getirmek için uğraşıyordu. Office 365 ile büyük başarı sağlayan şirket, şimdi de abonelik sistemini en büyük işletim sistemi Windows 10'a da getirmek istiyor olabilir.

Microsoft, "Microsoft 365" adını verdiği ve sadece şirketlere sunulan bir ürün için, ürün yöneticisi aramaya başladı. Windows 10 ve Office 365 yazılımlarını içeren Microsoft 365, adından da tahmin edebileceğimiz üzere aylık bir ödeme sistemine sahip.

Verilen iş ilanından anladığımız kadarıyla Amerikalı şirket, şu anda sadece şirketlere sunulan mevzubahis sistemi gelecek günlerde bireysel kullanıcılar için de kullanıma sunarak daha da yaygın hale getirmek için uğraşıyor. Bu paketin Outlook Mobile, Microsoft To Do ve bazı MSN uygulamalarını içereceği düşünülüyor.

Her ne kadar bu, tekil kullanıcıları çok fazla ilgilendirmese de büyük şirketler için aylık abonelik sistemi çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Böylece alınan ürün bir nevi taksitlendirilerek ilk başta ödenmesi gereken meblağ azalacak ve sonraki zamanlar için yazılımsal destek garantisi sağlanacaktır.