Microsoft, bu yıl nisan ayında piyasa değerine göre en büyük ikinci şirket unvanını Amazon'a kaptırmıştı.

Microsoft'un bulut bilişim sektörünün sağladığı çeyrek dönem kârını açıklamasından sonra şirket Amerika'da en değerli ikinci şirket haline geldi. Microsoft'un rakibi Amazon ise tam 65 milyar dolar gelir kaybı yaşadı.

Apple 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle hala zirvede yer alırken 823 milyar dolar piyasa değerine sahip Microsoft ikinci, 805 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Amazon ise üçüncü oldu. Apple'ın 3 aylık yeni satış rakamlarını 1 Kasım'da açıklamanın ardından bu rakamlarda bir değişiklik olup olmayacağını hep beraber göreceğiz.

iPhone Xs ve Xs Max modellerinin satış rakamları şimdilik şirket için pek tatmin edici görünmese de, yine de bu akıllı telefonlardan elde edilen satışlar şirketi ayakta tutmaya yetecek gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki dönemlerde Amerika'nin en büyük şirketi olma yarışında nasıl bir tablo karşımıza çıkacak.