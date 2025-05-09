DeepSeek'i yasaklayanlar arasına Micorosft da katıldı. Şirket, çalışanlarının DeepSeek uygulamasını kullanmasına izin vermediğini belirtti. Nedeni ise gizlilik ve güvenlik.

Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, uygun maliyete gelişmiş özellikler sunan modelleriyle tüm dünyanın konuştuğu bir firma olmayı başarmıştı. Ancak şirketin Çin bağlantıları, gizlilik, verilerin güvenliği gibi konulardaki endişeler, birçok organizasyon ve ülkenin DeepSeek’i kullanmasını yasaklamasına neden olmuştu.

Şimdi ise DeepSeek’i yasaklayanlar arasına bir isim daha katıldı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft, çalışanlarının DeepSeek kullanmasına izin vermediğini açıkladı. Teknoloji devi, yasağı benzer sebeplerden dolayı aldıklarını belirtti.

Veri güvenliği ve propaganda endişeleri nedeniyle DeepSeek’e izin verilmiyor

Açıklama, Microsoft’ta Başkan olarak görev yapan üst düzey yönetici Brad Smith tarafından yapıldı. Smith, açıklamasında “Microsoft’ta çalışanlarımızın DeepSeek uygulamasını kullanmasına izin vermiyoruz.” ifadelerini kullanırken bunun nedeninin verilerin güvenliği ve propaganda endişeleri olduğunu aktardı.Smith ayrıca şirketin kendi uygulama mağazasına DeepSeek uygulamasını aynı nedenlerden dolayı eklemediğini de ekledi.

Yöneticiye göre verilerin Çin’de depolanması riski ve DeepSeek modellerinin yanıtlarının Çin propagandası içerme ihtimali var. DeepSeek’in politikalarında verilerin Çin sunucularında tutulduğu yazıyor. Bu Çin’de istihbarat kurumlarıyla uyumlu çalışılması için yasal olarak zorunlu bir şey. Ayrıca daha önce birçok kez DeepSeek’in Çin hükûmetinin hassas olduğu konuları sansürlediği görülmüştü. Yani Microsoft, endişeleri konusunda haklı gibi.

Uygulamanın kullanımı şirkette yasak olsa da R1 modeli Micorost tarafından Azure üzerinden sunuluyor

Şirketin bu yasağa rağmen DeepSeek’in R1 modelini Azure bulut servisinde sunduğunu belirtelim. Bu, uygulamadan tamamen farklı bir şey. Şirket direkt olarak tamamen açık kaynaklı olan yapay zekâ aracını sunuyor. Hatta Smith, açıklamalarında R1’i sunmadan önce detaylı güvenlik değerlendirmeleri yapıp onun zararlı etkilerini kaldırdıklarını da söylüyor. Bunu nasıl yaptıklarıyle ilgili ise maalesef bir bilgi yok.