İnternet tarayıcıları konusunda hedeflenen düzeye bir türlü ulaşamayan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısının ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Microsoft’un Chromium tabanlı yeni Edge internet tarayıcısını gösteren ve Neowin tarafından yayınlanan yeni ekran görüntüleri, Windows 10'da varsayılan olarak yüklenen ancak Chrome kullanıcılarının aşina olacağı bazı özelliklere sahip olan önceki Edge sürümlerinin simgelerini ve genel görünümünü sunan bir tarayıcıyı ortaya çıkarıyor.

Microsoft’un Bing arama motoru, Chrome’daki Google’ın aksine Edge’de varsayılan olarak geliyor ve yeni bir sekme açtığınızda arka plan, Bing’in tarafından sağlanan günün fotoğrafını gösteriyor. Ayrıca bu tarayıcıda Microsoft News'ten kişiselleştirilmiş bir kısım da gösteriliyor. Bu nedenle yeni Edge’in görünümü, önceki Chromium olmayan sürümlerden çok da farklı değil.

Edge Eklentileri Mağazası, Chrome Web Mağazası'na kıyasla daha az eklentiye ev sahipliği yaptığından dolayı bu yeni versiyon, kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor. Neowin ayrıca, Edge Eklenti Mağazası'ndan görüntüler de sundu. İnternet tarayıcısına uzantıları ekleyebileceğimiz yeni mağazada, Edge için yeniden yapılandırılmış bir dizi Chrome eklentisi dikkat çekiyor.

Bu ekran görüntülerine göre Chromium tabanlı yeni Edge, önceki sürümlerden çok farklı görünmeyecek olsa da birçok ufak dokunuşla karşımıza çıkacak. Yapılan yenilikler, yeni Edge'in Microsoft için tercih edilebilir bir tarayıcı olmasını sağlayabilir.