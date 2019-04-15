Microsoft’un Google Chromium tabanlı tarayıcısı Edge çok yakında kendi içinde çeviri hizmeti sunmaya başlayacak.

Microsoft, Edge tarayıcısını Google’ın Chromium sistemine entegre edeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft Chromium Edge’in önizleme sürümü yayınlandı. Yeni tarayıcıya Google Chrome özellikleri de artık yavaş yavaş ekleniyor.

Microsoft mühendislerinden birinin topluluk internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, nisan ayının sonlarına geldiğimizde bütün Canary kullanıcıları bu özelliğe kavuşmuş olacak.

Gönderide “Çeviri yapmak için ek bir şey yapmanıza gerek yok. Çeviri özelliğinin dağıtımı işlem aşamasında ve ay sonuna kadar bütün Canary kullanıcıları edinmiş olabilir.” ifadesi kullanıldı.

Bu özellik, Microsoft Edge Canary kullanan kişilere gezdikleri sayfayı başka dile çevirme fırsatı verecek. Ek olarak, tarayıcıda yeni çevir ikonu olacak. Adres çubuğundaki bu düğmeyi kullanarak sayfaları anında çevirmek mümkün hale gelecek.

Yeni özellik aşağı yukarı Google Chrome’daki ‘Bu sayfa çevrilsin mi?’ özelliği ile aynı şekilde çalışacak. Özelliğin, yeni Chromium tabanlı Edge’i destekleyen tüm platformlarda (mobil, masaüstü, tablet vs) kullanılabilir olması bekleniyor.

Çeviri özelliği ilk olarak Canary versiyonda kullanılmaya başlanacak olsa da Dev versiyona gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. Dev versiyonun haftalık olarak güncellendiği gerçeğinden yola çıkarsak, Edge’in Dev versiyonu da Mayıs 2019’un başlarında bu güncellemeye kavuşacak.

Microsoft şu anda Microsoft Edge’in ne zaman indirilebileceği ve stabil versiyonunun ne zaman ortaya çıkacağını henüz açıklamadı. Şu anda indirilebilen önizleme versiyonu ise yalnızca Windows 10 ile kullanılabiliyor.