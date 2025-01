Microsoft'un aylar önce duyurduğu Edge Game Assist özelliği Windows 11 kullanıcıları için sunulmaya başladı. Özellik, oyun oynarken size yardımcı olmayı amaçlayan bir oyun içi tarayıcı görevi görüyor.

Kasım ayında sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Microsoft’un “Edge Game Assist” isimli yepyeni bir özelliği Windows 11’e getireceğini görmüştük. Bir oyun içi tarayıcı görevi gören bu özellik, aylardır test ediliyordu.

Şimdi ise nihayet çıkış yapmaya başladı. Şirket, Windows 11 kullanıcıları için Edge Game Assist’i yavaş yavaş kullanıma sundu. Peki Steam’in oyun içi tarayıcısına benzeyen bu özellik tam olarak ne işe yarıyor?

Oyunlarda size yardımcı olacak

Edge’den güç alan “Edge Game Assist”, oyunculara oyun oynarken yardımcı olmayı amaçlıyor. Oyun Çubuğu’na eklenen bu araç, otomatik olarak hangi oyunu oynadığınızı anlayabiliyor ve küçük bir yan panel üzerinden size tavsiyeler verebiliyor.

Şirkte tarafından paylaşılan videoda nasıl çalıştığına göz atabilirsiniz. Hellblade 2’yi içeren örnekte, oyun içi tarayıcı küçük bir pencere olarak açılıyor ve internetten size yardımcı olabilecek şeyleri gösteriyor. Özelliği etkinleştirmek için Microsoft Edge’i açmanız ve ayarlardan Game Assist’ti bulup widget’ı yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında oyun sırasında “Windows tuşu+G” kombinasyonuyla açabileceğiniz Oyun Çubuğu'ndan erişebiliyorsunuz.

Game Assist’in özellikle geçmekte zorlandığınız kısımlarda çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz. Araç, şimdilik Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals, Dragon Age: The Veilguard’ın da dahil olduğu seçili oyunlarda mevcut. Şirket, zamanla daha fazla oyuna desteğin ekleneceğini belirtmiş.