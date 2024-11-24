Microsoft, "Edge Game Assist" ismini verdiği çok kullanışlı bir özellik duyurdu. Bir oyun içi tarayıcı diyebileceğimiz bu özellik, kullanıcıya oyunlar sırasında zorlandığı yerlerde yardımcı olacak.

Kullanıcılarının oyun deneyimini düzenli olarak getirdiği özellikler ile iyileştirmeye çalışan Microsoft, yepyeni bir araç duyurdu. “Microsoft Edge Game Assist” ismini alan bu özellik, basitçe anlatacak olursak oyun içi bir tarayıcı görevi görüyor.

Edge’den güç alan Microsoft Edge Game Assist, Windows 11’de beta testi için kullanıma sunulmaya başladı. Yani henüz test aşamasında. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı belirsiz.

Oyun sırasında size yardımcı olmak için tasarlandı

Edge Game Assist, Microsoft Oyun Çubuğu’na eklenecek bir özellik. Yaptığı şey ise kullanıcılara oyun sırasında yardımcı olmak. Otomatik olarak oynadığınız oyun hakkında size öneriler içeren linkleri gösterebiliyor.

Örneğin şirket tarafından paylaşılan videolarda Hellblade 2’nin oynandığını görebiliyoruz. Bu sırada oyun içi tarayıcı küçük bir pencere olarak açılıyor. Buradan da size yardımcı olacak bilgiler sunuluyor. PlayStation’daki Oyun Yardımı’nı andırıyor demek yanlış olmaz. Bir bölümü geçmekte zorlandığınızda veya herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda çok işinize yarayacağını söyleyebiliriz.

Game Assist, Edge’de giriş yapmış olduğunuz profilinizi kullanacak. Böylece de çerezler, favoriler gibi verilere erişmenizi sağlayacak. Ancak diğer widget’lar gibi sitelerde tekrar tekrar oturum açmanıza gerek olmayacak. Ayrıca oynadığınız oyunun üstüne de sabitleme imkânına sahip olacaksınız.

Yeni özellik şimdilik sadece İngilizce olarak test ediliyor. Herkese sunulduğunda daha fazla dil desteğine sahip olacağını tahmin edebiliriz.