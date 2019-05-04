Microsoft, Gizlilik Modunda Gerçek Bir Gizlilik Sağlayacak

Chrome tarayıcısının gizli modu, kullanıcıların ziyaret ettiği web sitelerinin ana Chrome uygulamasında görünmeyeceği göreceli bir gizlilik. Bunun bazı durumlarda düşünüldüğü kadar gizlilik sağlamadığı biliniyor. Microsoft, bu sorunun çözülmesine yönelik bir çalışma gerçekleştiriyor.

Microsoft'un Chromium'a yaptığı yatırım göz önüne alındığında, şirketin yeni Edge tarayıcısında kullanıcı gizliliğini korumak adına çalıştığı anlaşılıyor. Bu gizlilik, yazdıklarınızın tamamen özel olmasını sağlayabilir.

Windows 10'da bir yazım tahmini özelliği bulunuyor. Bu özellik ile bazı durumlarda yazılan veriler tahmin özelliğinden geçiririliyor. Bu da kullanıcı gizli modda bile olsa yaptıklarının izlerinin kalmasına neden oluyor. Microsoft, bu durumu değiştirmeyi umuyor.

Bahsedilen özellik, şu anda devam eden bir çalışma. Bu yüzden yakın bir zamanda göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Yine de Microsoft'un bu konuda çalışma yaptığını görmek güzel.

Chromium tabanlı Edge tarayıcısına gelmesi beklenen özelliğin, aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan Chrome tarayıcısına da gelmesi bekleniyor.