Microsoft, HoloLens 2'yi Gelecek Ay Tanıtmaya Hazırlanıyor

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Yazılım devi Microsoft, Windows telefon üretimini iptal ettiğinden beri Mobil Dünya Kongresi'ne katılım göstermiyordu. Şirket, bu sene Barcelona'da düzenlenecek olan kongrede bir basın toplantısı yapacağını duyurunca da söylentiler hızla çoğaldı.

Mobil Dünya Kongresi gelecek ay Barcelona'da düzenlenecek. Teknoloji dünyası tarafından ilgiyle beklenen kongre, Microsoft'un yaptığı açıklama ile çok daha merak uyandırıcı bir hal aldı. 24 Şubat Pazar günü kongrede bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildiren yazılım devi, şirketin CEO'su Satya Nadella ve HoloLens 2 projesine olan katkılarıyla bilinen Alex Kipman'ın da toplantıda bulunacaklarını duyurdu.
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Toplantı başlı başına merak uyandırmaya yeterken, Alex Kipman'ın isminin geçmesi HoloLens 2 ile ilgili bir duyuru olacağı ihtimallerini arttırdı. Yıllardır yeni jenerasyon HoloLens üzerine çalışmalar yaptığı bilinen şirketin, çok daha geniş görüş açılı ve konforlu bir cihazı piyasaya sunması bekleniyor. Geliştirilmiş yapay zeka teknolojisi ile performansının artırılacağı bilinen cihaz hakkında, Qualcomm’un Snapdragon 850 işlemcisi ile birlikte geleceğine dair dedikodular mevcut.
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Microsoft konu ile ilgili oldukça ketum davranırken, teknoloji dünyası basın toplantısının HoloLens 2'nin tanıtımı ile ilgili olacağı konusunda oldukça emin gözüküyor. Şubay ayında gerçekleştirilecek olan basın toplantısında, aynı zamanda Microsoft'un 2019 bulut teknolojileri ile ilgili planları da paylaşılacak.
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Kaynak : https://www.theverge.com/2019/1/16/18185318/microsoft-hololens-2-mobile-world-congress-press-event-date
Etiketler: microsoft, HoloLens 2
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