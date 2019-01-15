Microsoft'un Yayın Platformu Mixer Yeni Bir Özelliği Tanıttı

Twitch'e benzer bir yayın platformu olan Mixer, yayıncıların izleyiciler tarafından direkt olarak desteklenebileceği yeni bir özelliği sunmaya hazırlanıyor. Bugün tanıtılan Mixer Embers özelliği ile Mixer izleyicileri, yayıncıları gerçek paralar ile direkt olarak destekleyebilecek.

Microsoft'un Twitch'e rakip olan platformu Mixer; daha önce "Spark" olarak bilinen, bir yayıncıyı izleyerek kazanılan sanal para birimine sahipti. İzleyiciler, Spark'ları kullanarak, gerçek para ödemeden yayıncılara destek olabiliyorlardı. Spark'lar da yayıncılar tarafından gerçek paraya çevrilebiliyordu. Bugün tanıtılan "Mixer Embers" ile izleyiciler yayıncılara gerçek paralar ile bağışlarda bulunabilecek.

Embers adı verilen para biriminden satın alan kullanıcılar, diğer kullanıcılara göre bazı özelliklere erişim hakkına sahip olacak. Sohbet ekranında özel çıkartmaları ve efektleri kullanabilecek Embers sahipleri, aynı zamanda sohbet ekranına yorum yaptıklarında diğer kullanıcılara göre farklı görünecekler.

Mixer Embers'ın en dikkat çeken özelliği, yapılan bağışın direkt olarak kullanıcıya aktarılması. Bilindiği gibi Twitch gibi diğer yayın platformlarında yapılan bağışların büyük bir kısmı, yayın sitesi tarafından kesintiye uğratılıyor.

Bugün Android ve iOS için yayınlanan Embers, gelecek hafta Mixer kullanıcıları için de aktif hale getirilecek. Mixer'ın bu özelliğinin yalnızca Mixer Partner programına dahil olan yayıncılar tarafından kullanılabileceğini de not düşelim. Microsoft'un bu girişimi, şimdiden birçok yayıncının aklını çelebilecek gibi görünüyor. Bu yeni bağış sisteminin yayın platformlarını nasıl etkileyeceğini, önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.