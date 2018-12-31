Microsoft Kendi USB Type-C Girişi İçin Patent Aldı

Microsoft'un USB-C girişi için aldığı yeni patent bilgileri ortaya çıktı.

Microsoft'un özellikle Surface dizüstü bilgisayarları için aldığı kendi USB-C girişi patenti, kablonun çok daha kolay bir şekilde cihaza takılmasına olanak sağlıyor. Microsoft'un aynı zamanda "Manyetik Olarak Aktifleştirilmiş Mandal Mekanizması" adını verdiği teknoloji, kabloyu yaklaştırdığınız anda kablonun kendi kendini takmasına olanak sağlıyor.

Mıknatıslar kullanarak üreteceği USB-C kablolarının Apple'ın MacBook'larında olduğu gibi pürüzsüz bir şekilde çalışmasını isteyen Microsoft, kullanıcıların kablolarını bilgisayarlarına takarlarken, kablonun giriş kısmında bulunan güçlü çekimli mıknatıslar sayesinde,"çok kolay ve hızlı" bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebileceklerini söylüyor.

Microsoft'un ilk olarak Mayıs 2018'de USB-C'ye özel olarak başvurusunu yaptığı kendi mıknatıslı USB girişini sadece USB-C için değil diğer bağlantı girişleri için de kullanacağını söyleyen teknoloji devi şirket, patentini aldığı USB girişini ilk olarak ne zaman kullanacağını henüz duyurmuş durumda değil ancak Microsoft'un yeni teknolojisi en yakın zamanda marketlerde sunulmaya başlanacaktır.