Microsoft'un devasa hizmet kesintisi, dünya genelinde Windows yüklü bilgisayarların aniden kapanmasına ve internet erişimi sorunlarına yol açtı ancak mizahşörler fırsatı kaçırmadı!

Teknoloji dünyasının devlerinden Microsoft, sunduğu Windows yazılımı ile küresel çapta milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Ancak yakın zamanda yaşanan büyük hizmet kesintisi, Windows yüklü bilgisayarların beklenmedik şekilde kapanmasına ve internet bağlantısında ciddi sorunlar yaşanmasına neden oldu.

O yüzden Microsoft'tan bir açıklama gelmeden önce bilgisayarınıza güncelleme atmamanızda fayda var. Bunun yerine olayla ilgili en komik paylaşımlara göz atabilirsiniz!

En çok güldüğümüzle başlayalım:

Microsoft artık 2 sene Elon Musk'ın ağzından kurtulmaz!

"Diğer her şey çöktü, bu uygulama hâlâ çalışıyor."

"Crowdstrike'ta ilk günüm, küçük bir güncelleme yaptım ve öğleden sonra izin aldım."

"Anlık Elon Musk"

Krizi fırsata çevirmek denilen şey bu olsa gerek:

"Uluslararası mavi ekran gününüz kutlu olsun"

Polat Alemdar hak ehliydi ancak kimse fark etmedi...

Kaspersky fırsatı kaçırmamış: "Bunu hiçbir ürünümüzde göremezsiniz (sadece söylüyorum.)"

Bugün Linux kullanıcılarının günü...

Acele işe şeytan karıştı diyebilir miyiz?

"Şu anda CrowdStrike siber güvenlik mühendisleri"

"Bugün bir Linux kullanıcısı olarak uyandım."

Sizin en çok güldüğünüz gönderi hangisi oldu?

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