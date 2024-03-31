Seçim Günüyle İlgili Atılmış En Komik Tweetler

Seçim günü, tüm stresine rağmen sosyal medyada mizah malzemesi oldu. Bizler de stresinizi biraz olsun azaltabilmek için sizin için en komik tweetleri derledik.

Türkiye, bir seçim sürecini daha bugün itibarıyla tamamlıyor. Sandık görevlileri ve müşahitleri için süreç tamamlanmamış olsa da vatandaşlar, çekirdeğini kolasını almış TV karşısında seçim sonuçlarını beklemeye başlamış durumda. Bizler de pek çok kişinin stres küpüne döndüğü bu saatleri biraz olsun yumuşatabilmek için bugün X'te yapılmış en komik paylaşımları derledik.

Her şeyden önce şunu açık bir şekilde belirtmek isteriz ki bu içerik, yalnızca siz değerli takipçilerimizin yüzünü bir nebze olsa gülümsetebilmek için hazırlanmıştır. Herhangi bir parti, kişi ya da ideolojik görüşü küçümseme, aşağılama ya da hedef gösterme amacı bulunmamaktadır.

Seçim ile ilgili atılan en komik tweetler