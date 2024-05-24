Teknolojiyle Mizahı Harmanlayarak Haftamızı Renklendiren Kahkaha Garantili X Paylaşımları

1 dk okuma süresi
5
2
1
0
0
Bugün sizler için dijital dünyanın en eğlenceli köşesine, X gündemine doğru bir yolculuk yapacağız. Teknoloji, her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bazen beklenmedik sürprizlerle bizi şaşırtabiliyor ve kahkahalara boğabiliyor.

280 karakterle herkesin goygoy yapabildiği güzel ülkemizin âdeta stand-up platformu hâline gelen X, bu hafta da birbirinden komik paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürüyor.

İzahı olmayan şeylerin mizahı olur diyerek başlıyoruz! Bakalım bu hafta milyonlarca insan, neye gülmüş?

Galiba herkesin annesi böyle.

Biz de aynı şeyi sorduk.

İtiraf etmenin vakti geldi...

Analiz işini azaltalım çocuklar.

"O telefonu niye taşıyorsun?"cular gelmeden.

Hiç aklınıza gelir miydi?

Keşke!

İşini sağlama almak lazım.

Biz arkandayız.

Benzin ucuzken yaşanmış olmalı.

Sizin favoriniz hangisi oldu?

leonardo

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Seçim Günüyle İlgili Atılmış En Komik Tweetler
İLGİLİ HABER

Bir Tweet Bir Hayat Söndürebilir: Çağımızın Vebası Hâline Gelen 'Linç Kültürü' Yine Masum Bir Hayatı Yuttu!
İLGİLİ HABER

X'in Yuva Yıkan, Kariyer Bitiren Özelliği Kaldırılıyor: Kimin Hangi Tweeti Beğendiği Görülemeyecek

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
5
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler