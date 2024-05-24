280 karakterle herkesin goygoy yapabildiği güzel ülkemizin âdeta stand-up platformu hâline gelen X, bu hafta da birbirinden komik paylaşımlarıyla yüzümüzü güldürüyor.
İzahı olmayan şeylerin mizahı olur diyerek başlıyoruz! Bakalım bu hafta milyonlarca insan, neye gülmüş?
Galiba herkesin annesi böyle.
Biz de aynı şeyi sorduk.
İtiraf etmenin vakti geldi...
Analiz işini azaltalım çocuklar.
"O telefonu niye taşıyorsun?"cular gelmeden.
Hiç aklınıza gelir miydi?
Keşke!
İşini sağlama almak lazım.
Biz arkandayız.
Benzin ucuzken yaşanmış olmalı.
Sizin favoriniz hangisi oldu?
İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER
Seçim Günüyle İlgili Atılmış En Komik Tweetler