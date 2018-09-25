Microsoft, Windows 10'un 2018'in Nisan ayında ticari önizlemesini yayınladığı Microsoft Office 2019'u resmi olarak duyurdu.

Microsoft, Office 2016 sonrasında terk ettiği yıl adlandırmasına bu sene itibarı ile geri dönüyor. Office 365 sonrasında uzunca bir süredir beklenen Office 2019'un resmi duyurusu bugün gerçekleştirildi. Önümüzdeki haftalarda tüm PC ve Mac kullanıcıları için sunulacak olan yeni ofis sürümü, bugünden itibaren ticari lisans sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Office 2019 Uygulamaları

Word

Excel

PowerPoint

Outlook, Project

Visio

Access

Publisher

Office 2019, yukarıda saydığımız klasikleşmiş uygulamaların yanı sıra 3 senedir beklenen önemli yenilikler de içeriyor. Word için odaklanma modu, yeni çeviri aracı ve erişilebilirlik konusunda geliştirmeler akla ilk gelenler... Bununla birlikte mors alfabesi çevirileri, SVG ve 3D model desteği ile 4K video ekleyebilme özelliği ise PowerPoint'in yenilikleri arasında gösteriliyor.

Office 2019'u ticari amaçlarla kullananlar için uygulama listesi yukardakilerle sınırlı değil: Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 ve Project Server 2019'da önümüzdeki haftalarda ticari kullanım için ofis satın alanlara dağıtılacak.