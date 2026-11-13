Microsoft Outlook, Teams ve Copilot'a Saatlerdir Erişilemiyor: Peki Sorunun Kaynağı Ne?

Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerine geçtiğimiz akşamdan beri erişilemiyor.

Dün akşam saatlerinden bu yana Microsoft’un bulut tabanlı servislerine erişmeye çalışan milyonlarca kullanıcı ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

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Outlook, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive ve Copilot başta olmak üzere Microsoft 365 ekosistemindeki pek çok hizmette yaşanan erişim sorunu, üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen küresel ölçekte etkisini sürdürüyor.

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Şikâyetler normal seviyenin 2 bin katına çıktı

Kesinti, dün Türkiye saatiyle akşam 19.15 sularında başladı. Çevrim içi hizmetlerin durumunu anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre sorunun başlamasından yalnızca iki saat sonra Outlook için yapılan hata bildirimleri küresel çapta 140 bine yaklaşarak normal ortalamanın 2 bin katının üzerine çıktı.

Krizin büyümesiyle birlikte akıllara gelen ilk soru, yaşananların büyük bir siber saldırı olup olmadığıydı ancak Microsoft yetkilileri (aralarında Microsoft yöneticisi Charles Lamanna’nın da bulunduğu ekip), kesintinin herhangi bir siber saldırıdan veya kötü niyetli müdahaleden kaynaklanmadığını kesin bir dille açıkladı.

Sorunlar neyden kaynaklanıyor?

Microsoft 365 Durum (@MSFT365Status) hesabı üzerinden paylaşılan teknik detaylara göre sorunun arkasındaki zincirleme süreç şu şekilde gelişti:

İlk aşamada sistemde yüksek trafik yükü tespit edildi ancak bunun dışarıdan gelen bir yoğunluktan değil, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde erişilemez hale gelerek kalan altyapıya aşırı yük bindirmesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Teknik incelemelerde, sunucuların trafik taşıyıp taşıyamayacağını denetleyen otomatik "sağlık kontrolü" mekanizmalarının hata verdiği ve sunucuları sistem dışına ittiği tespit edildi.

Microsoft, olası bir yazılım veya yapılandırma hatasının soruna yol açıp açmadığını incelemek amacıyla tüm yeni güncelleme ve yapılandırma dağıtımlarını geçici olarak askıya aldı.

Son durum ne? Ne zaman düzelecek?

Microsoft mühendisleri gece boyunca sorunlu bileşeni devre dışı bırakacak alternatif sağlık kontrolü yöntemleri ve sunucu yeniden başlatma işlemleri üzerinde çalıştı. Şirket ilk etapta uygulanan bazı değişikliklerin trafik dalgalanmaları nedeniyle "beklendiği gibi sonuç vermediğini" kabul etse de son paylaşılan güncellemelerde sunucu kararlılığında olumlu sonuçlar alınmaya başlandığı ve sistemlerin kademeli olarak yeniden devreye girdiği duyuruldu.

Özellikle kamu güvenliği ve kritik altyapı hizmetlerine öncelik veren şirket, tüm servisler tamamen normale dönene kadar sürecin en yüksek aciliyetle takip edileceğini ve kesinti tamamen giderildikten sonra olayın kök nedenini detaylandıran kapsamlı bir teknik rapor yayınlayacağını belirtti.