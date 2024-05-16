Microsoft'tan Engelli Oyuncular İçin Modüler Oyun Kumandası: Proteus

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Microsoft, engelli oyuncular için tasarladı yeni kumandası "Proteus"u duyurdu. Modüler bir yapıya sahip olan kumanda, Xbox'ın yanı sıra Windows 10 ve 11 ile de uyumlu olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yeni bir oyun kumandası üretti. Engelli oyunculara yönelik olan "Proteus" isimli bu kumanda, oldukça ilginç bir tasarıma sahip. 

Proteus'un en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, modüler bir yapıya sahip olması. Küçük küçük küplerden oluşan kumanda, kullanıcının ihtiyacına göre pozisyonlandırılabiliyor. Kablosuz yapıdaki kumanda, aslında engelli olmayan oyuncuların bile dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Microsoft Proteus 

Microsoft Proteus 

Xbox Series X/S ve Xbox One'ın yanı sıra Windows 10 ve Windows 11 ile de uyumlu olan Proteus, USB Type-C ile şarj edilecek. Bluetooth ile cihazlara bağlanan kumanda, sağ ve sol el için de uyumlu olacak.
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Microsoft oyun kumandası

100'den fazla konfigürasyon desteğine sahip olan Proteus, 299 dolar karşılığında satın alınabilecek. Microsoft, yeni oyun kumandasının sonbahar mevsimi itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı.

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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/5/15/24157529/microsoft-proteus-controller-xbox-accessibility
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