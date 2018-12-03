Microsoft, PowerPoint programında yapay zeka kullanacağını açıkladı.

Microsoft, engelleri yıkmak ve sunum yapanların mesajlarını kitlelere iletmesine yardımcı olmak için PowerPoint'te yapay zeka kullanacağını açıkladı.

Microsoft'un yapay zekanın PowerPoint programında kullanılacağına dair yaptığı açıklama şöyle: '' Gerçek zamanlı sunumlar için altyazıların sunulduğu PowerPoint'te yeni bir yapay zeka özelliği kullanıyoruz.''

Microsoft'un yapay zeka aracı, 60'tan fazla dili destekleyerek altyazı imkanı sunacak. Sunum yapanlara altyazıların boyutunu, yerleşimini ve görünümünü özelleştirme seçeneği de sağlayacak Microsoft, PowerPoint'te gerçek zamanlı altyazı hizmeti sunacak.

Bu yılın başlarında, şirketin geliştirici odaklı yapı konferansında Microsoft, farklı dilleri konuşan engelli meslektaşları ile bir konferans görüşmesine nasıl katılabileceğini göstererek, geleceğin konferans hizmetine dair vizyonunu da gösterdi.