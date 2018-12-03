Microsoft, PowerPoint'e Altyazı Getirmek İçin Yapay Zeka Kullanacak

1 dk okuma süresi
8
1
0
0
0
Microsoft, PowerPoint programında yapay zeka kullanacağını açıkladı.

Microsoft, engelleri yıkmak ve sunum yapanların mesajlarını kitlelere iletmesine yardımcı olmak için PowerPoint'te yapay zeka kullanacağını açıkladı.
İLGİLİ HABER

Nvidia, Oyun Grafiklerini Geliştirmek İçin Yapay Zeka Kullanacak

Microsoft'un yapay zekanın PowerPoint programında kullanılacağına dair yaptığı açıklama şöyle: '' Gerçek zamanlı sunumlar için altyazıların sunulduğu PowerPoint'te yeni bir yapay zeka özelliği kullanıyoruz.'' 

Microsoft'un yapay zeka aracı, 60'tan fazla dili destekleyerek altyazı imkanı sunacak. Sunum yapanlara altyazıların boyutunu, yerleşimini ve görünümünü özelleştirme seçeneği de sağlayacak Microsoft, PowerPoint'te gerçek zamanlı altyazı hizmeti sunacak.

Bu yılın başlarında, şirketin geliştirici odaklı yapı konferansında Microsoft, farklı dilleri konuşan engelli meslektaşları ile bir konferans görüşmesine nasıl katılabileceğini göstererek, geleceğin konferans hizmetine dair vizyonunu da gösterdi.

Kaynak : https://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-leans-on-ai-to-bring-real-time-closed-captioning-to-powerpoint/
Etiketler: microsoft, powerpoint
8
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
8
1
0
0
0