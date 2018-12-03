Nvidia, Oyun Grafikleri İçin Yapay Zeka Kullanacak

Nvidia, Kanada'da yapılan bir konferansta oyun dünyasını tamamen değiştirebilecek bir teknolojiyi duyurdu.

Kanada Montreal’deki Neural Information Processing Conference’da, Nvidia geliştirme ekibi yapay zekayı kullanarak sahne detaylarını ve metinleri gerçekçi bir biçimde işleyebileceklerini gösterdiler. Araştırmacılar teknolojinin henüz erken bir aşamasında olduğunu ve ne zaman kullanıcılara sunulabileceği konusunda kesin bir şey söylemeyeceklerini dile getirdiler fakat Nvidia’nın yapay zekayı kullanarak oyun alanında kullanması büyük bir potansiyel taşıyor.

Nvidia’nın Uygulamalı Derin Öğrenme departmanının başkan vekili Bryan Catanzaro “Bu çalışma, nöral ağları kullanarak bilgisayar grafiklerini işleyebilmek için yeni bir yöntem” dedi. Araştırmacılar, yapay zekayı kullanarak bilgisayar grafiklerini nasıl daha iyi hale getirebileceklerini öğrenmek istiyorlardı; çözüm ise yapay zekayla öğrenme sitemini gerçek videolara yerleştirmek oldu.

Cataranzo “Fiziksel dünyanın en üst seviye tasarımlarını alan bir sistem inşa ettik, bir video taslağı aldık ve işlenmiş bir sahneye çevirdik” dedi. Model, gerçek dünyadaki nesneleri anlıyor, ayrıştırıyor daha sonrasında ise dokular yerleştiriyor. Amaç, grafiklerle birlikte yeni sahneleri sentezleyebilmek.

Yapay zeka ile öğrenme, var olan videoları analiz etmek için kullanılıyordu. Nvidia ise objelere yeni katmanlar eklemek için bilgisayar görsel tekniklerini kullandı. Bu demek oluyor ki yapay zeka şehir manzaralarını tanımlayabiliyor ve nesnelerin ne olduğunu anlayabiliyor.

Nvidia’ya göre bu teknik daha önce Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmadan türetilmiş. Şirket, daha önce bu tekniğin kullanıldığı; görselden parazitleri ayrıştırma gibi örnekleri gösterdi.

Bu araştırmada yaratılan tekniği, oyun piyasası içerik üretmek için kullanabilir. Mesela geliştiriciler, eski oyunların ‘remaster’ını yapabilir, yüksek çözünürlüklü grafikler ekleyebilir veya var olan oyunlara, çok az bir efor sarf ederek yeni seviyeler ekleyebilirler.

Basit bir örnekle, kullanıcılar kendi videolarını çekip oyuna ekleyebilirler, işleme bittikten sonra gayet kişiselleştirilmiş bir avatar ile oyunu oynayabilirler. Nvidia’nın bu kodları şu an için açık kaynaklı fakat Cataranzo bu tekniğin şimdilik oyun geliştiricilerdense bilgisayar bilimcileri için daha uygun olduğunu söyledi.

Şimdilik bu teknolojinin ne zaman oyun dünyasında kullanılabileceği kesin değil; birkaç yıl alır muhtemelen fakat Cataranzo bu konuda gayet iyimser. Işın izleme tekniği ve yapay zeka temelli grafiklerle birlikte çok yüksek kalitede grafikler elde edilebilir.