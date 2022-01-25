Meta, dünyanın en hızlısı olarak nitelendirdiği yeni süper bilgisayarını duyurdu. AI Research SuperCluster olarak isimlendirilen süper bilgisayar, 2022 yılında tam kapasite çalışacak ve yapay zeka geliştirmek için kullanılacak.

Yıllardır Facebook olarak bildiğimiz şimdilerdeyse Meta ismiyle hizmet vermeye devam eden teknoloji şirketi, yeni bir süper bilgisayar projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. AI Research SuperCluster (RSC) olarak isimlendirilecek bu süper bilgisayar, şirketin iddiasına göre dünyanın en hızlısı olacak. RSC, makine öğrenimi sistemlerini eğitmek için, yani yapay zeka için özel olarak tasarlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalara göre bu süper bilgisayar, 2022'nin içerisinde kullanıma hazır olacak. Meta, RSC ile Instagram'daki algoritma oluşturma gibi işlemlere ek olarak Metaverse ile ilgili çalışmalar sürdürülebilmesi için kullanılabileceğini ifade ediyor.

AI Research SuperCluster nasıl bir güce sahip?

Aslına bakacak olursak RSC'nin bir bölümü zaten hazır durumda. Süper bilgisayarın mevcut bölümü, 6.080 adet GPU'ya bağlanmış 760 NVIDIA GGX A100 işlemciye sahip. Bu işlemci, özellikle de makine öğrenimi sorunları çözme noktasında oldukça iyi bir tercih. 2022'nin sonuna geldiğimizde ise toplam 16.000 GPU'ya sahip olacak bir sistemle karşılaşacağız. Bu süper bilgisayar, yapay zeka sistemlerini 1 eksabayt büyüklüğündeki veri kümelerinde 1 trilyondan fazla parametreyle eğitecek. Microsoft'un süper bilgisayarlarının 10.000 GPU'lu olduğunu düşündüğümüzde, RSC ile rakipleri arasındaki farkı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Meta'nın süper bilgisayarı, şirket bünyesinde çalışan yapay zeka araştırmacılarının işlerini kolaylaştıracak. Yapılacak çalışmalar sayesinde çok daha iyi algoritmalara sahip olacak süper bilgisayar, kullanacılara çok daha iyi sosyal medya deneyimleri sunabilir. Belki de artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle ilgili devrim niteliğinde yeniliklerle karşılaşabiliriz. Ancak şu an için RSC'nin çalışmasını beklemekten başka bir çaremiz bulunmuyor.