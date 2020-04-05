Geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir cihazı Surface Duo’yu tanıtan Microsoft, bugün uygulamaların bu cihazda nasıl görüneceğini paylaştı. Şirket, cihazın her türlü ekran modunda uygulamaları destekleyeceğini gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft, New York’ta gerçekleştirdiği etkinlikte hiç kimsenin beklemediği bir cihazı duyurmuştu. Şirket, yeni katlanabilir telefonu Surface Duo’yu duyurarak akıllı telefon sektörüne yeniden giriş yapacağını da belli etmişti. Fakat o gün bu gündür Surface Duo’nun özellikleri hakkında resmi bir açıklama elde edemedik.

Microsoft’un aynı zamanda ilk Android cihazı olması beklenen Surface Duo, şirkete göre bir telefondan çok daha fazlası olacak. Fakat cihaz, iki farklı ekrana ev sahipliği yaptığından birçok kişinin kafasında ‘uygulamalar nasıl çalışacak’ sorusu oluşmuştu. İşte bugün Microsoft’tan bu konuyu aydınlatan bir paylaşım yapıldı.

Microsoft Surface Duo’da uygulamalar böyle görünecek:

Bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılması gereken Microsoft Surface Duo hakkında bugün daha fazla detay paylaşıldı. Şirket, bir yandan da geliştiricilere ipuçları vermek için uygulamaların nasıl bir düzene sahip olacağını gösterdi. Microsoft, bu bağlamda geliştiriciler için ekran modlarını anlatan bir yazı hazırladı.

Bu yazıya ve yukarıdaki görsele göre Surface Duo, hem yatay hem de dikey moddayken ister tek ekranlı ister çift ekranlı olarak kullanılabilecek. Yani Surface Duo’yu nasıl kullanırsanız kullanın, içinde bulunan uygulamalar her türlü olasılığa hazır olmak zorunda.

Microsoft Surface Duo, şirketin tanıttığı tek iki ekranlı cihaz da değildi. Microsoft, Surface Neo isimli iki ekranlı bir dizüstü bilgisayarını da tanıtmıştı. Microsoft Surface Duo’nun işletim sistemi Android tabanlı olurken Surface Neo’nun işletim sistemi, Windows 10X olarak karşımıza çıkacak.

Birçok kaynağa göre Microsoft Surface Neo’nun geliştirilmesi şu anda tamamlanmış durumda, yani cihaz yakın bir zamanda piyasaya sürülebilir. Ancak Microsoft, daha önce yaptığı açıklamada hem Surface Neo’yu hem de Surface Duo’yu aynı dönemde çıkaracağını söylemişti. Cihazların ne zaman çıkacağı konusunda net bir bilgi yok, koronavirüs salgınının bu cihazları da etkileyip etkilemediği konusu da henüz net değil.