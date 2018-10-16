Microsoft, Tam 20 Yıllık Güvenlik Protokolünü Terk Ediyor

Microsoft, yakın dönemde Edge ve Internet Explorer ile TLS 1.0 ve 1.1 protokollerini devre dışı bırakacağını açıkladı.

Microsoft, 2020 yılında yayınlanacak olan Internet Explorer ve Edge sürümleriyle birlikte, Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) protokollerinin varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını açıkladı. Gelecek dönemde daha güvenli bir tarayıcı deneyimi hedeflediklerini belirten Microsoft, halen TLS 1.0 ve 1.1 kullanan az sayıdaki web sitesini de yeni sürümlere geçmeleri konusunda uyardı.

Günümüzde internette var olan web sitelerinin %94'ünün TLS 1.2 desteğine sahip olduğu biliniyor. Microsoft'un açıkladığı resmi rakamlara göre TLS 1.0 ve TLS 1.1 kullanan web sitelerinin oranı %1'in dahi altında. Geçtiğimiz aylarda TLS 1.3 protokolünün de devreye girdiği varsayılırsa bu tip bir gelişme bekleniyordu.

TLS Nedir?

TLS, bilgisayar ağları üzerindeki güvenli haberleşmeyi ve iletişimi sağlayan kriptolama sistemidir. Bu oturum anahtarı daha sonra taraflar arasındaki veri akışını şifrelemek için kullanılır. Bu, mesaj/veri gizliliğine ve mesaj kimlik doğrulama kodları için mesaj bütünlüğüne izin verir. Protokollerin birçok versiyonu ağ tarama, elektronik mail, internet üzerinden faks, anlık mesajlaşma ve internet üzerinden sesli iletişim gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda/içerikte/bağlamda en önemli özellik iletme gizliliğidir. Bundan dolayı kısa süreli oturum anahtarı, uzun süreli gizli simetrik anahtardan türetilememelidir.