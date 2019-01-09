Microsoft'tan Ücretsiz GitHub Kullanıcılarına Müjde Geldi

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre GitHub Free kullanıcıları artık üç ortak çalışana kadar sınırsız özel depolamaya sahip olacaklar.

Microsoft’un geçtiğimiz yılın yaz aylarında web tabanlı bir depolama servisi olan GitHub’ı satın alması, yazılım geliştirme projeleri için GitHub’ı kullanan geliştiricileri fazlasıyla endişelendirmişti. Şirket, GitHub’ın bağımsız bir şirket olarak hizmet vermeye ve topluluğunu korumaya devam edeceğini dile getirse de pek çok geliştirici GitLab ve BitBucket gibi diğer servisleri kullanmaya başlamıştı.

Microsoft, yeni yılın ilk günlerinde GitHub kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek bir duyuru gerçekleştirerek satın alma işleminin geliştiricilere fayda sağlayacağını kanıtlamış oldu. Yapılan açıklamaya göre artık GitHub Free kullanıcıları da sınırsız özel depolama alanına sahip olacaklar. Ancak projeler için ortak çalışan sayısı üç ile sınırlı olacak. Daha fazla ortak çalışanı projeye dahil etmek isteyen kullanıcıların ücret ödemesi gerekecek.

Ortak çalışan sınırlaması yalnızca özel depolama alanlarında geçerli olacak. Servisin halka açık depolamadaki işleyişinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediğinden sınırsız sayıda ortak çalışan projelere dahil edilebilir. Ayrıca GitHub Developer artık GitHub Pro olarak adlandırılıyor. GitHub Free’deki tüm özellikleri sunan GitHub Pro, bununla birlikte özel depolamalarda sınırsız ortak çalışan ve gelişmiş kod inceleme araçları sunuyor.

Şirket ayrıca eskiden GitHub Business Cloud olarak bilinen Enterprise Cloud ve eskiden GitHub Enterprise olarak bilinen Enterprise Server için yeni bir birleşik ürün olan GitHub Enterprise hakkında da bir duyuru gerçekleştirdi. Bu ürün sayesinde GitHub’ı bulutta ya da kendi yapılandırmasında kullanan kullanıcıların tek bir ücret ödemesi yeterli oluyor. Tüm bu güncellemeler, Microsoft’un platformu terk eden kullanıcıları geri kazanmak için attığı ilk adım olarak nitelendiriliyor.