Microsoft'un yayınladığı patentlere göre, şirketin katlanabilir bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışmalar yaptığı iddia ediliyor.

Microsoft’un çift ekranlı bir Windows 10 cihazı üzerinde çalıştığı artık bir sır değil fakat yakın zamanda yayınlanan patent dosyası, firmanın aynı zamanda bükülebilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar geliştirdiği üzerine ipuçları veriyor. 2017’nin son dönemlerine doğru dosyalanan “Taşınabilir ve bükülebilir ekranlı cihaz” dosyasının, dizüstü bilgisayarlar için ekranın içe doğru katlanmasını sağlayan yeni bir mekanizmayı açıkladığını görmek mümkün.

Her ne kadar patent dosyası herhangi bir Microsoft ürününden bahsetmese de, bükülebilir ekran teknolojisinin dizüstü bilgisayarlarda, giyilebilir cihazlarda ve el cihazlarında kullanılabileceğini vurguluyor. Patent aynı zamanda çok yüzeyli cihazlar için bükülebilir ekran projesinin donanımsal çalışmaları hakkında detaylar veriyor.

Patent dosyaları çoğu zaman piyasaya sürülen ürünle örtüşmese de, bükülebilir ekranlar son zamanlarda yaygınlaşmış durumda. Konsept, en iyi şekilde Samsung’un akıllı telefonlarında ve Royale Flexpai cihazında görülebilir. Microsoft, Windows 10’un katlanabilir cihazlar için olan bir versiyonu üzerinde çalıştığı açıklamasında bulundu.