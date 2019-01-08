Dünyanın 'Gerçekten' Katlanabilen Telefonu - Royale FlexPai

CES 2019 kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulan akıllı telefon, daha önce gördüklerinizin hiçbirine benzemiyor.

Eğilip bükülen ekranlar, cüzdan gibi katlanıp cebe koyulabilen akıllı telefon patentleri derken Samsung, ilk defa karşımıza katlanabilen bir telefonla çıkmıştı. Her ne kadar zifiri karanlığın altında görmüş olsak da cihaz pek de beklediğimiz esneklikte değildi.

Herkes büyük markalardan, 'gerçekten' katlanabilen bir akıllı telefon - tablet bileşimi beklerken, daha önce adı sanı duyulmamış Royole isimli firma bu hayali gerçeğe döndürmeyi başardı.

Videodan da görebileceğiniz üzere ekran adeta bir cüzdan gibi ikiye katlanıyor. Her ne kadar Google, yeni Android sürümlerinde katlanabilir ekranlara özel geliştirmeler yapacak olsa da bu telefon geliştirilirken, Royole firması kendi özelleştirmeleriyle çalışmış. Ekran cam olmadığı ve farklı bir materyalden üretildiği için ışık altında yansımalar ve parıldamalara sebep olabiliyor ama ilk adım olarak 'mükemmel' bir cihazın geliştirildiğini söyleyebiliriz.

6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı seçeneği ile gelecek olan cihazın 7.8 inçlik bir ekranı bulunuyor. 16MP/20MP dual kamera bulunduran telefonun henüz çıkış tarihi veya fiyatı açıklanmadı ancak gördüklerimiz bizleri heyecanlandırmaya yetti diyebiliriz.