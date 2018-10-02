Microsoft'un uzun zamandır beklenen ve bugün (2 Ekim) gerçekleşecek bir etkinlikle tanıtacağı yeni Surface serisine dair detaylar, etkinliğe saatler kala sızdırıldı.

Microsoft'un yeni cihazları Microsoft Surface Laptop 2 ve Surface Pro 6 bugün gerçekleşecek bir etkinlikle tanıtılacak. Şimdiye kadar net bir bilgi sahibi olamadığımız bu iki cihaza dair son birkaç gündür ufak bilgiler gelmeye başlamıştı ancak genel olarak Microsoft bilgileri gizli tutmayı başarmıştı. Fakat etkinlikten birkaç saat önce ortaya çıkan detaylar, bu başarıyı baltaladı.

Gelen görüntülerde ilk dikkat çeken detay eklenen yeni renk seçeneği. Sızıntılara göre Surface Laptop 2, eski modelinde bulunan üç renge ek olarak siyah renkle gelecek ve Surface Pro 6 modelinin de siyah rengi olacağı ortaya çıkmış durumda.

Surface Laptop 2, 8 GB RAM, Intel Core i5 işlemci ve 128 GB’lik bir bellekle gelecek. Önceki modelde 4 GB olan RAM değeri, 8 GB'ye çıkarılmış durumda ve bu da yeni cihazın çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Laptopun ekranı ise 13.5 inç olacak. Surface Pro 6 ise Intel Core m3 işlemci ve 4 GB’lik bir RAM‘e sahip olacak ve bu temel özelliklerinin yanında tasarımıyla da dikkat çekeceğe benziyor.

Tabii ki bilgiler bir sızıntıdan ibaret ancak onaylanması ya da yalanlanması için çok beklememize gerek yok çünkü artık resmi tanıtıma hayli az kalmış durumda.