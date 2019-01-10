18312 yapı numarasına sahip son Windows 10 önizleme sürümüne göre Microsoft, disk alanı yönetimi ve bilgisayar sıfırlama konularında önemli değişiklikler gerçekleştiriyor.

Microsoft, disk alanı yönetimi, bilgisayarı sıfırlama ve Windows Subsystem for Linux (WSL) için önemli geliştirmeleri içinde barındıran yeni Windows 10 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, 3 Ocak’tan itibaren test kullanıcılarının erişimine açılan build 18309 sürümünü build 18312 sürümüne güncelliyor.

Güncelleme ile birlikte Windows, disk alanı yönetimini değiştiriyor. Disk alanının bir kısmı güncellemeler, uygulamalar, geçici dosyalar ve sistem önbelleği için ayrılıyor. Microsoft’un açıklamasına göre ‘Ayrılmış Disk Alanı’nın amacı, kritik işletim sistemi işlevlerinin disk alanına her zaman erişim sağlayabilmesi.

Güncellemenin getirdiği bir diğer değişiklik ise bilgisayarı sıfırlamayla ilgili. Windows 10 kullanıcıları bilgisayarlarını sıfırlamak için aynı adımları uygulayabilecekler ancak yeni arayüz, daha az adımla daha hızlı bir sıfırlama sunuyor. Ayrıca yeni sıfırlama arayüzü, farklı yapılandırmaya sahip bilgisayarların daha stabil çalışmasını sağlıyor.

Son gelen özellik ise WSL komut satırı aracına (wsl.exe) yeni komut satırı seçenekleri ekliyor. Ayrıca yenilikler arasında birleştirilmiş komut satırı seçenekleri, sistem dışı sürücüler de dahil olmak üzere kolay yan yüklemeler için dağıtımı içe aktarma seçeneği ve WSL dağıtımında daha basit ortam yönetimi için dışa aktarma seçeneği bulunuyor.

Son olarak güncelleme ile birlikte işlem başına Fiber Yerel Depolama (FLS) yuvası ayırma üst sınırı yükseltiliyor. Bu güncelleme özellikle FLS limiti yüzünden birçok DAW (Dijital Ses İş İstasyonları) eklentisini yükleyemeyen müzisyenler için oldukça faydalı olacaktır.