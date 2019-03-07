Windows 10 Hesap Makinesi GitHub'da Açık Kaynaklı Yayınlandı

Microsoft, bağımsız geliştiricilerin de kullanıcı deneyimine katkıda bulunabilmesi için Windows 10 hesap makinesini GitHub'da açık kaynaklı olarak paylaştı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, şirketin en güncel masaüstü işletim sistemi olan Windows 10’un hesap makinesi uygulamasını, GitHub’da açık kaynaklı olarak paylaştı. Bu sayede geliştiriciler hesap makinesinin mantığını ve arabirimini kendi uygulamalarına kolaylıkla entegre edebilecek, hesap makinesinde var olan hataları düzeltip rapor edebilecek ve daha da önemlisi hesap makinesini ve arayüzünü geliştirmek için Microsoft mühendisleri ile birlikte çalışabilecekler.

Microsoft, hesap makinesinin açık kaynaklı olarak paylaşılma amacını ‘topluluktaki ortaklarımız ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak’ olarak açıkladı. Zira hesap makinesinin açık kaynaklı olarak paylaşılması, herhangi birinin hesap makinesine eklemeler yapabileceği, hesap makinesini daha iyi hale getirecek şekilde düzenleyebileceği anlamına geliyor. Elbette ki ‘bağımsız’ yazılımcılar tarafından geliştirilen özelliklerin orijinal Microsoft hesap makinesine gelip gelmeyeceği, Microsoft’un kararına kaliyor.

Microsoft’un hesap makinesini açık kaynaklı olarak geliştiricilere sunması önemsiz gibi görünebilir. Zira hesap makinesi, Windows 10’un çok küçük bir parçası ve dilediğiniz takdirde farklı bir hesap makinesi uygulaması da kullanabilirsiniz. Fakat bu gelişme, Microsoft’un Windows 10 uygulamalarını ve uzun vadede Windows 10’un kendisini geliştirmek için bağımsız yazılımcılarla iş birliği yapmaktan çekinmeyeceğini gösteriyor.