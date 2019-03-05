Son gelen haberlere göre Microsoft, önümüzdeki ay disk sürücüsü bulunmayan ve dijital oyun sistemini benimseyen yeni Xbox One S modelini tanıtacak.

Windows Central’in haberine göre Microsoft, ön siparişlerin Nisan’da başlayacağı ‘Xbox One S Dijital Sürüm’ü tanıtacak. Yeni konsolun Haziran’da gerçekleşecek E3 fuarından önce, Mayıs ayında raflardaki yerini alması bekleniyor.

‘Xbox Maverick’ kod adlı disksiz konsolun ilk detayları, Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Microsoft’un bu konsolla oyunları ön yüklü şekilde satacağı söylentisi de dolaşmakta. Yani oyuncular, sahip olmak istediği oyunları önceden seçecek ve konsolda bu oyunları hazır olarak oynayabilecek.

Eğer söylentiler doğruysa; Xbox One S’in disksiz sürümü, oyunların dijital sürümleri için tasarlanmış olacak. Bu da demek oluyor ki bu konsol, Blu-Ray özelliği olmayacağı için normal Xbox One S’ten daha ucuz olacak. Ayrıca bu sürüm, oyunların dijital kopyalarını edinebileceğiniz Xbox Game Pass'le de uyum içinde çalışacak.

Microsoft’un odağı son zamanlarda Xbox Game Pass’in üzerinde. Xbox Game Pass, 100’den fazla Xbox oyununa aylık üyelik ile erişmenizi sağlayan bir program. Programın geliştiricisi, Xbox Game Pass için yine Xbox Game Studios’un oyunları olan Sea of Thieves ve Crackdown 3 gibi ünlü oyunları da tanıtmıştı. Ülkemizde PlayStation'ın gerisinde kalan Xbox, bu sürümüyle daha ucuz olacağı için oyuncular tarafından daha çok tercih edilebilir.