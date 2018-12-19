Microsoft, şüpheli uygulamaların ana bilgisayardan yalıtılmış harici bir sanal makinede çalıştırılmasını sağlayan Windows Sandbox özelliğini duyurdu. Özellik, virüs nedeni ile kullanımı azalan torrent istemcilerin yeniden popülerleşmesine neden olabilir.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, Windows kullanıcılarının ziyadesiyle hoşuna gidecek bir özellik olan Windows Sandbox’ı resmen duyurdu. Windows 10 19H1 ile birlikte Windows 10 Pro ve Windows 10 Enterprise sürümlerine gelecek olan özellik, dünyanın en popüler masaüstü işletim sisteminin güvenliğine güvenlik katıyor.

Microsoft’un ilk kez bu yılın başlarında ‘InPrivate Desktop’ adı ile duyurusunu gerçekleştirdiği bir güvenlik özelliği olan Windows Sandbox, kullanıcıların şüpheli bir uygulamayı Windows’tan yalıtılmış, sanal bir bilgisayarda çalıştırmasını sağlıyor. Yani bir anlamda üçüncü parti sanal bilgisayar programlarına olan ihtiyacınız ortadan kalkıyor.

Windows Sandbox, Windows Containers’ta kullanılan teknolojiler üzerine kurulan hafif bir sanal makinedir. Bu sanal makine, Microsoft’un entegre zamanlayıcı adını verdiği yeni bir teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji, Windows Sandbox’ın ne zaman çalışacağına karar vererek kullanıcılara güvenlik konusunda ciddi şekilde yardımcı oluyor.