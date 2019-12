Microsoft, 2015'te satın aldığı Wunderlist'e olan desteğini keserek yepyeni bir sayfa açıyor. Eskimiş Wunderlist'i kullanımdan kaldıracak olan şirket, artık tamamen kendi ürettiği uygulaması Microsoft To Do'ya odaklanacak.

Microsoft, eskimiş olan görev yönetimi uygulaması Wunderlist'i kullanımdan kaldıracağını söyledikten sonra sonunda bu söylemini gerçekleştirmeye yönelik kesin bir adım atıyor.

2015'te Wunderlist'i aldıklarından beri her yıl indirme sayısının düşmesi ve daha güncel olan not uygulaması Microsoft To Do'nun varlığından dolayı bu karara varan şirket, 2020 yılının mayıs ayında Wunderlist desteğini tamamen kesecek.

Microsoft To Do'ya ağırlık verilecek:

6 Mayıs 2020 tarihinde desteğinin kesilmesinden sonra senkronizasyonu durdurulacak olan uygulamanın bu tarihten sonra düzgün bir şekilde çalışmayabileceği uyarısı yapıldı. Microsoft aynı zamanda artık Wunderlist'te yeni kayıt açılamayacağını, yalnızca eski kullanıcıların belirtilen tarihe kadar uygulamayı bütün özellikleriyle kullanabileceğini belirtti. Wunderlist kullanıcılarının uygulamadaki verileri ise manuel olarak Microsoft To Do uygulamasına aktarılabilecek.

Wunderlist'i tercih eden kullanıcılar, hayal kırıklığına uğramış olsa da şu da bir gerçek ki Microsoft, bu eski uygulamanın ömrünü daha önce belirtilenden çok daha uzun tuttu. Şirket, uygulamanın kapanacağını 2017 yılının nisan ayında duyurmuştu. O zamandan beri geçen süre boyunca Microsoft, Wunderlist'in dosya bağlantıları, alt görevler, görev atama, dosya paylaşımı gibi sevilen özelliklerini Microsoft To Do'ya aktarmak için çalışmalar yürüttü.

Eylül ayında Microsoft To Do'nun yeni özellikleri kullanıcıya duyuruldu ve bu duyuru sayesinde Wunderlist'in kapanışının yakın olduğu mesajı bir kez daha verildi. Yeni güncellemenin getirdiği yenilikler arasında yeni arka plan seçenekleri, akıllı listeler ve kişiselleştirilmiş günlük ajanda yer alıyor. Ayrıca To Do; Outlook ve Cortana gibi bazı diğer Microsoft uygulamalarıyla da entegre bir şekilde çalışabilecek.

Wunderlist'in yaratıcısı pişmanlıkla uygulamayı geri istedi:

Wunderlist'in yaratıcısı Christian Reber, uygulamanın kapanışına dair olan üzüntüsünü belirterek izin verilirse uygulamayı satın alabileceğini bile söyledi. Bunun nedeni pişmanlıktan çok Reber'in uygulamaya getirmek istediği yenilikleri henüz getirememiş ve uygulamayı hedeflediği başarıya ulaştıramamış olmasıydı.