Microsoft Xbox Keystone Oyun Konsolunu Ertelediğini Açıkladı

Microsoft, sadece bulut oyun teknolojisine yer veren ve çok düşük bir fiyatla satmayı planladığı Xbox Keystone adlı konsolunu erteledi. Şirket, maliyetin henüz istedikleri seviyede düşük olmamasından yakındı.

Bulut oyun dünyasına Xbox Cloud Gaming ile giren Microsoft, geçtiğimiz aylarda da büyük bir haberle gündeme gelmişti. Microsoft, çok uygun fiyatlı olacak ve yalnızca bulut oyun teknolojisini destekleyecek bir konsol geliştirdiğini açıklamıştı.

Sektör için bir ilk olacak bu konsol, ‘Keystone’ takma adıyla anılıyordu. Yakın zamanda fotoğrafı da ortaya çıkan konsol için henüz bir çıkış tarihi verilmemişti. Bugünse Microsoft’tan üzücü bir haber geldi.

Keystone ertelendi: "İstediğimizden daha pahalı"

The Verge’ün Decoder adlı podcastine katılan Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, Keystone cihazını ertelediklerini duyurdu. Spencer, bu kararlarının gerekçesini ise şu şekilde paylaştı:

“İstediğimizden daha pahalıydı. Bu yüzden ekibin çabasını akıllı TV akış uygulamasını sunmaya odaklamaya karar verdik.”

Öte yandan bu erteleme, Microsoft’un elini ayağını Keystone’dan tamamen çektiği anlamına gelmiyor. Spencer, hâlâ Keystone’a odaklanmaya devam ettiklerini, doğru maliyete ulaştıkları zamanı elde etmeye çalışacaklarını paylaştı.

Bununla birlikte Spencer, cihazın satış fiyatını 99 ya da 129 dolar yapmayı planladıklarını söyledi.

Ortaya çıkan fotoğraf hakkında da yorum yaptı:

Geçtiğimiz haftalarda Spencer, Twitter’dan paylaştığı yukarıdaki fotoğrafta Keystone cihazına da yer vermişti. CEO, prototip olduğu bilinen bu cihaz hakkında da yorumlarını şöyle paylaştı:

“(Cihazın) benim rafımda olmasının nedeni, ekibin kolları sıvaması ve dokuz ayda o şeyi yapmasıydı. Bazılarımız onu eve götürdü ve işe yaradı. Gerçekten çok iyi çalıştı.”