Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı GlitchCon'da yaptığı konuşmada, mağazalarda konsolun bulunmaması konusunda özür diledi. Spencer, daha fazla stok oluşturmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını da ifade etti.

Microsoft'un Xbox Series X ve Series S konsolları kullanıcılara sunuldu. Görünüşe göre konsolun satışları da oldukça iyi gidiyor. Hatta öyle ki Xbox patronu Phil Spencer, konsolların tükenmesi sebebiyle yaşanan eksikliklerden dolayı özür diledi.

GlitchCon'da konuşan Spencer, "Daha fazla konsola ihtiyacımız var" dedi. Spencer, şu an kendisine en çok gelen yorumun konsola ulaşmanın çok zor olduğu yönünde olduğunu söyledi. Spencer, iki aydır konsolun üretimini yaptıklarını ve mağazalara olabildiğince çok konsol gönderdiklerini ancak talebin çok çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Xbox, bu zamana kadarki en çok satışını yaptı

Xbox patronu, COVID-19 salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ve 2020'nin yeni bir platforma oyun geliştirme ve yayınlama bakımından çok zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Spencer, ayrıca bu tatil döneminde oyun çıkarabilen üçüncü taraf geliştiricilerle, ekibiyle ve Sony çalışanlarıyla da gurur duyduğunu ifade etti.

Xbox Series X ve Series S, Microsoft için bu zamana kadarki en büyük açılışını gerçekleştirdi. Gamespot'ta yer alan habere göre Microsoft, ilk 24 saat içerisinde çok daha fazla ülkede daha önce hiç olmadığı kadar çok konsol satışı yapmayı başardı. 2013 yılında çıkan Xbox One, ilk gününde 1 milyon satış yapmıştı. Yeni nesil Xbox ise halefini geride bırakmayı başardı. Ancak Xbox, konsolun tam satış rakamlarını paylaşmadı.

Xbox Series X'in küçük kardeşi şeklinde bahsedebileceğimiz Xbox Series S, ilk kez bir Xbox konsolu alan oyuncular arasında en yüksek rağbet gören konsol oldu. Microsoft, ayrıca Xbox Series X ve Series S konsollarının %70'inde Games Pass aboneliği olduğunu da ifade etti ki Game Pass, Microsoft'un yeni nesil konsollardaki en önemli silahlarından bir tanesi olacak gibi duruyor.