Xbox Series X ve S'in Güncellenen Fiyatı Ortaya Çıktı

Microsoft'un daha önce fiyatını açıkladığı ancak ardından fiyatlarını kaldırdığı Xbox Series X ve S'in güncellenen fiyatları ortaya çıktı. Fiyatlar, bir önceki açıklanan fiyatlara göre bir hayli arttı.

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği o an yaklaştı ve yeni nesil oyun konsolları yavaş yavaş kapıya dayandı. Bu konsollar arasında ilk çıkış yapacak olan konsolunsa Microsoft'un konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'in olduğu açıklandı. Her iki konsol da geçtiğimiz hafta yurt dışında ön siparişe açılmıştı.

Fakat bu konsolların Türkiye fiyatlarında bir süre önce garip bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarını kendi internet sitesinden açıklayan Microsoft, daha sonra bu fiyatları hiç kimsenin nedenini kesin olarak bilmediği şekilde kaldırmıştı.

Xbox Series X ve Series S'in güncellenmiş fiyatı ortaya çıktı:

İşte bugün, o fiyatların neden kaldırıldığını açıklayacak bir şekilde Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının fiyatı ortaya çıktı. MediaMarkt Türkiye'nin internet sitesinde açılan sayfaya göre Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarının zamlanmış fiyatları şu şekilde oldu:

Microsoft Xbox Series S 512 GB: 5.399 TL

5.399 TL Microsoft Xbox Series X 1 TB: 9.299 TL

Yaklaşık iki hafta önce her iki oyun konsolunun paylaşılan fiyat etiketleri sırasıyla 4.699 TL ve 7.499 TL'ydi. Yani Microsoft, Türkiye fiyatlarını yükselterek güncellemeye karar vermişti. Bu yükselişse Xbox Series S için 700 TL, Xbox Series X içinse 1.800 TL oldu. Halihazırda ateş pahası olan fiyatlar, güncel şekliyle daha da korkutucu oldu.

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S, 10 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde satışa sunulacak. Bu tarih daha önce oyun konsolları dahil pek çok ürünün fiyatını etkileyen %50'lik gümrük vergisinin etkinliğini yitireceği zaman dilimine denk geliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta bu verginin geçerliliği yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu da yüksek ihtimalle yeni nesil konsolların fiyatlarındaki artışın nedeniydi.