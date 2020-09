Xbox Series X: Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Oyunları

Microsoft, bu zamana kadar üretilmiş en güçlü konsol olacağını iddia ettiği Xbox Series X oyun konsolunu yakında piyasaya sürecek. Biz de sizler için merak edilen bu oyun konsolunu fiyatı, çıkış tarihi, oyunları ve teknik özellikleri ile inceledik. Hoş geldiniz.

Yeni nesil oyun konsolları gümbür gümbür geliyor. Sony kendi oyun konsolunun çok fazla yenilik içerdiğinden bahsederken Microsoft ise Xbox Series X ile oyun konsolu tarihine damga vuracağını açıklıyor. Hem Microsoft hem de Sony, rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak güçlü yeni nesil oyun konsollarını yakında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Biz de sizler için yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xbox Series X’in merak edilen özelliklerini bir araya getirdik. İçeriğimizde Xbox Series X’in fiyatı, çıkış tarihi, oyunları ve özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız. Dilerseniz lafı uzatmadan konsol hakkındaki bilgilere göz atalım.

Xbox Series X özellikleri:

İşlemci: 8 çekirdekli 3.8 GHz AMD Zen 2

8 çekirdekli 3.8 GHz AMD Zen 2 Ekran kartı: 12 teraflop AMD RDNA 2

12 teraflop AMD RDNA 2 RAM: 16 GB GDDR6

16 GB GDDR6 Depolama: 1 TB NVMe SSD

1 TB NVMe SSD Işın izleme özelliği: Var

Var Maksimum çözünürlük desteği: 8K

8K Maksimum kare sayısı: Saniyede 120 kare

Xbox Series X’in teknik özelliklerine bakıldığı zaman Microsoft gerçekten de yeni neslin en güçlü oyun konsolunu piyasaya sürecek gibi görünüyor. Kağıt üzerinde Xbox Series X, Sony’nin PlayStation 5 oyun konsolu ile kıyaslandığında daha iyi performans verecek gibi duruyor. Bu yargıya sebep olan ilk şey, Series X oyun konsolunun ekran kartı 12 teraflop sunarken PlayStation 5’in açıklanan özelliklerinde ekran kartı 10 teraflop sunuyor.

Bunun yanı sıra PlayStation 5 825 GB depolama alanı sunan bir SSD’ye sahipken Xbox Series X’te 1 TB kapasiteye sahip bir SSD var olduğu görülüyor. Xbox Series X’in de dahil olduğu yeni nesil konsollarda bulunan SSD’nin en güzel yanı, oyunlardaki yükleme süresini fazlasıyla düşürecek olması. Şimdilik bu SSD’lerin ne kadar stabil ve hızlı çalıştığını bilmek pek mümkün olmasa da yükleme sürelerinin aşırı kısalacağı bilinen bir gerçek.

Bunun yanı sıra Xbox Series X, tüm oyunları 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynatabilecek bir donanıma sahip. Eğer geliştiriciler veya kullanıcılar isterse çözünürlüğü 8K, maksimum kare sayısı değerini de 120 FPS’e çekebilecek. Bu da kullanıcının, isteğine bağlı olarak oyun deneyimini özelleştirebileceği anlamına geliyor.

Xbox Series X, son zamanlarda fazlasıyla ilgi çekici bir özellik haline gelen ışın izleme teknolojisini de barındıracak. Bu teknoloji, oyunlardaki ışığın gerçek hayattaki gibi yansımasını sağlıyor ve oyunları grafik anlamında çok daha ileri taşıyarak daha gerçekçi hale getiriyor.

Xbox Series X oyunları:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

FIFA 21

Assassin’s Creed Valhalla

Fable 4

Forza Motorsport

Avowed

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Dirt 5

Scorn

Yakuza: Like a Dragon

Madden 21

Dying Light 2

Battlefield 6

Rainbow Six Quarantine

Watch Dogs Legion

The ascent

Far Cry 6

Battlefield 6

Doom

The Medium

S.T.A.L.K.E.R. 2

Outsiders

Hitman III

Call of the Sea

Destiny 2: Beyond Light

Pragmata

Microsoft, Xbox Series X’i piyasaya sürerken Halo Infinite oyununun da onunla birlikte piyasaya sürülmesini planlıyordu ancak oyun 2021 yılına ertelendi. Bu durumda da Xbox Series X ile birlikte piyasaya sürülecek oyunun ne olacağı merak konusu oldu. Bu konu hakkında hala pek net açıklamalar olmasa da oyuncuları sevindirecek bir haber geldi: Xbox Series X, geriye dönük uyumluluk sağlayacak bir konsol olacak.

Bu ne anlama geliyor? Xbox Series X, Xbox One konsolunda oynayabildiğiniz tüm oyunları oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Xbox Series X için çıkarılan “exclusive” oyunlar, aynı zamanda Xbox One konsolunda da oynanabilecek. Yani yeni çıkan özel oyunları oynamak için Xbox Series X satın almanıza gerek kalmayacak.

Bu durum aslında potansiyel satış gelirlerini biraz düşürecek ancak yine de Microsoft bu hamlesiyle oyuncuların gözüne girmeyi başarmış gibi görünüyor. Sony ise, PlayStation 5 için çıkan özel oyunları oynayabilmek için PlayStation 5 konsolunu satın almayı zorunlu tutuyor. Bu da The Last of Us veya Gran Turismo gibi PlayStation 5 Exclusive oyunların yeni serilerini oynamak için PS5 alınması gerektiği anlamına geliyor.

Xbox Series X kontrol cihazı:

Xbox Series X, şu anda var olan Xbox Kablosuz Kontrol Cihazı’nın biraz daha geliştirilmiş versiyonuna sahip olacak. Yeni kontrol cihazında bir paylaşma butonu bulunacak ve bu sayede ekran görüntüleri ve video klipleri kaydedilip paylaşılabilecek. D-Pad, yani yön tuşları da yeni kontrol cihazında geliştirilmiş ve Xbox Elite Series 2 kontrol cihazındaki gibi daha belirgin ve somut bir hale bürünmüş.

Xbox Series X, aynı oyunlarda olduğu gibi aksesuar ve cihazlarında da geriye dönük uyumluluk sağlıyor. Microsoft, Xbox One’da kullanılabilen tüm aksesuarların Xbox Series X’te de kullanılabileceğini açıkladı. Yani eğer hali hazırda Xbox One için bir ek cihazınız varsa, Xbox Series X için farklı bir aksesuar almanız gerekmeyecek ve Xbox One için olan aksesuarınızı kullanabileceksiniz.

Xbox Series X çıkış tarihi:

Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülme tarihi netleştirildi. Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamalara göre Xbox Series X, 10 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu tarihte aynı zamanda Series X’in kardeşi olan Xbox Series S isimli oyun konsolu da piyasaya sürülecek.

Yeni nesil canavarın piyasaya sürülme tarihi açıklanmış olsa da bu tarihte konsolun tüm dünyaya ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor. Şirketin Türkiye sayfasında da herhangi bir açıklama yapılmış değil. Dolayısıyla Xbox Series X, eğer tüm dünyada aynı tarihte piyasaya sürülmezse Türkiye’ye biraz daha geç gelebilir. Yine de çok beklemek istemeyen kişiler (belirli ülkelerde) 22 Eylül 2020 tarihinden itibaren konsolu ön sipariş verebilecek.

Xbox Series X fiyatı:

Güçlü oyun konsolu Xbox Series X’in ön sipariş ve piyasaya sürülme tarihi ile birlikte fiyatı da belli oldu. Microsoft’un Xbox Series X için belirlediği fiyat 500 dolar. Cihazın Türkiye fiyatı ise 7.499 TL olduğu açıklandı.

Oyun konsolu tarihine damga vuracağı söylenen bir oyun konsolu için bu fiyat aslına bakılırsa fazlasıyla uygun gözüküyor. Bu nedenle de satışlar iyi olacak gibi. En azından Amerika ve Avrupa ülkeleri için öyle ancak Türkiye için durum biraz daha farklı. Konsolun Türkiye fiyatı, 500 dolar fiyat etiketine oranla çok daha yüksek, dolayısıyla cihazın Türkiye satışları diğer ülkelere oranla daha az olabilir.

Xbox Series X fiyatı, özellikleri, çıkış tarihi ve oyunlarını incelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de Xbox Series X ile ilgili fikirlerini ve konsol piyasaya sürüldüğünde alıp almayacağınızı yorumlar kısmında görmeyi bekliyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.