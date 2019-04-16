Microsoft, Xbox'un E3 2019 Gösteriminin Tarihini Açıkladı

Xbox'un E3 2019 gösteriminin tarihi sonunda belli oldu. Microsoft, Xbox'ın bu yılki gösteriminin 9 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Xbox’ın E3 2019 konferansının pazar günlerinde gerçekleşmesi artık gelenekselleşen bir durum. Microsoft'un bugün yaptığı açıklamaya göre Xbox’ın gösterimini 9 Haziran'da YouTube, Twitch, Facebook ve Mixer üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

“Brifing hazır ve E3 resmen yolda! 9 Haziran tarihinde XboxE3 brifingi için bize katılın.”

Peki Xbox’un E3 2019 gösteriminde bizleri neler bekliyor? En çok söylentisi dönen yenilik, Xbox One S isimli tamamen dijital oyun konsolu. Ayrıca Xbox Live ve Game Pass gibi yeni bir abonelik hizmetinin de duyurusunun yapılacağı söylentiler arasında.

Xbox One’ın hatırı sayılır başarısından sonra, Microsoft’un bu yıl ‘Project Scarlett’ olarak anılan yeni nesil bir oyun konsolu duyuracağına dair hiçbir bilgi yok. Ancak Microsoft’un en büyük rakibi Sony’nin elindeki kozları oynaması halinde Microsoft da ateşe ateşle karşılık vermek için bir hamle yapabilir.