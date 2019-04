Xbox One S All Digital Edition'ın ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Henüz duyurulmamış olan Xbox One S'in disksiz versiyonu hakkında yeni bilgiler açığa kavuştu.

Xbox One S'in fazlasıyla nazik olan hoş tasarımını koruyan Xbox One S All Digital Edition, konsollara yepyeni bir klasmanla giriyor zira kendisi "disk girişi bulunmayan" bir konsol. Her türlü işini dijital yollardan halledecek olan konsol hakkında henüz Microsoft tarafında neredeyse hiçbir bilgi kırıntısı olmasa da bu, tasarımının ve liste fiyatının ortaya çıkmasına engel olamadı.

Hâlihazırda elimizde olan bilgilere göre 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sürülmesi beklenen yeni disksiz Xbox One S'in gerçek satış fiyatı hiç de tahmin ettiğimiz gibi değil. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncularla 260 dolardan buluşacak olan Xbox One S All Digital Edition, garip bir şekilde diske sahip versiyonundan daha pahalı.

Blu-Ray Disk'i olmadığı halde yüksek bir fiyata sahip olan konsolun 260 dolardan pazara sürülmesini beklemiyoruz zira son gelen bilgilere göre diskli versiyon olan Xbox One S'in oyunlarla dolu paketinin fiyatı dahi 250 dolar. Bu doğrultuda disksiz modelin çok daha düşük bir fiyat bareminden piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.

Xbox One oyunlarının fiziksel kopyalarına sahip olan kişiler için Microsoft'un, kullanıcıların bu kopyaları dijital bir koda dönüştürmesine olanak tanıyan Odessa isimli bir programı da başlatacağı söyleniyor. Yeni konsolların 11-13 Haziran tarihleri arasında Los Angeles'ta gerçekleşecek olan E3 2019 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.