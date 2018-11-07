Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitime teşvik uygulamasının önümüzdeki süreçte kademe kademe kaldırılacağını ve teneffüs sürelerinin uzayacağını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantıları devam ediyor. Bu dönemde de her bakan, kendi bakanlığını ilgilendiren açıklamalar yapıyor. Görüşmelerde sıra YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşülmesine geldi.

2019 yılı eğitim bütçesine dair hazırladığı sunumu gerçekleştiren Bakan Selçuk'un açıklamalarında üstünde durduğu konular; okullar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, öğrenciler üzerindeki sınav baskısının azaltılması, yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulması, müfredatların çocukların ilgi, yetenek ve kişiliklerine uygun ve esnek olması oldu.

Bakan Selçuk "Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır." diyerek bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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