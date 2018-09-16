Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kitabı Satışa Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, bir psikiyatr ile ortak çalışması olan 'Ebeveyn Benim' adlı kitap raflarda yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz'ın ortak olarak yazdığı 'Ebeveyn Benim' kitabı, raflarda yerini aldı. Dokuz Tip Mizaç Modeli'ne göre hazırlanan kitap, ailelere mizaca en uygun çocuk yetiştirme konusunda ipuçları veriyor.

Daha iyi anne-baba olma konusunda öneriler içeren kitap, her ebeveynin de birbirinden farklı olduğunu hatırlatıyor. Çocuğunuz için doğru yaklaşımları ve onların kişilik gelişimleri gibi konularda çeşitli sorulara cevap niteliğinde olan bu kitap, ebeveynler için oldukça faydalı görünüyor.

Kitabın önsözünde yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Ebeveyn Benim kitabı anne-babaların kendilerini, birbirlerini ve çocuklarını tanımaları ve onları 'kendi doğasına uygun bir biçimde yaşamda mutlu ve başarılı bir birey olarak' yetiştirmeleri için yepyeni bir bakış açısı sunma amacı taşıyor. Artık 'çocuklarınıza şöyle davranın, böyle davranmayın' türünden yapılan genellemelerin işlevsizliği ortada… Her bir çocuğun biricikliğini bilimsel, işlevsel ve doğal bir yaklaşımla ortaya koyan Dokuz Tip Mizaç Modeli, her ailenin yol haritası olma özelliği taşıyor."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geldiği günden bu yana ülkemizin eğitim hakkındaki geleceğiyle ilgili umut verici açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Yayınlanan bu kitabıyla da ebeveynlere ders veren Selçuk, başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor.