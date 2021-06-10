İşte 'Bizim Çocuklar'ın FIFA 21'deki Güçleri

A Milli Futbol Takımı'mız, 11 Haziran'da İtalya karşısında Euro 2020'nin açılış karşılaşmasına çıkacak. Oyuncularımızın FIFA 21'deki güçleri ise pek de gerçeği yansıtmıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran'da başlayacak. Turnuvada A grubunda yer alan millilerimiz, İtalya ile turnuvanın açılış maçında sahaya çıkacak.

Son yılların en popüler futbol oyunları arasında başı çeken FIFA 21'de, A Milli Takım'ımızda yer alan oyuncuların güçlerini sizler için derledik. Yaptığımız derlemede, oyuncuların çıkan kartları arasında en yüksek değerlerini aldık. Ayrıca milli takımda yer almayan oyunculara bu listede yer vermedik.

Milli takımımızın Euro 2020 aday kadrosu

Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in açıkladığı 26 kişilik şampiyona kadromuz şu şekilde olmuştu:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Oyuncularımızın FIFA 21'deki puanları ise şu şekilde:

Kaleciler:

Mert Günok (GK) 77

Uğurcan Çakır (GK) 77

Altay Bayındır (GK) 85

Defanslar:

Zeki Çelik (RB) 81

Mert Müldür (RB) 71

Merih Demiral (CB) 81

Ozan Kabak (CB) 81

Çağlar Söyüncü (CB) 85

Kaan Ayhan (CB) 75

Umut Meraş (LB) 68

Rıdvan Yılmaz (LB) 68

Orta sahalar:

Taylan Antalyalı (CDM) 73

Dorukhan Toköz (CDM) 72

Okay Yokuşlu (CDM) 77

Ozan Tufan (CM) 74

Orkun Kökçü (CAM) 75

Yusuf Yazıcı (ST) 87

İrfan Can Kahveci (CM) 76

Hakan Çalhanoğlu (CAM) 86

Forvetler:

Cengiz Ünder (RM) 78

Abdülkadir Ömür (RM) 75

Kerem Aktürk (LM) 68

Burak Yılmaz (ST) 91

Enes Ünal (ST) 75

Kenan Karaman (ST) 73

Halil İbrahim Dervişoğlu (ST) 67

FIFA 21'in oyuncularımıza verdiği güç değerlerine katılıyor musunuz? Yoksa Bizim Çocuklar, EA Sports'un gösterdiğinden daha fazlasına mı sahip?