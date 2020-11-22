16 Yaşındaki Genç, 3 Ay McDonald's'ta Çalışarak Sistem Dizdi

Ülkemizdeki yeni teknolojiler genellikle kullanıcıların erişemeyeceği düzeyde olmalarıyla büyük eleştirilere maruz kalıyordu. Yaşanan son örneklerden biriyse bu eleştirileri tekrardan canlandıracak düzeyde oldu. 16 yaşındaki bir genç, 3 ay McDonald's'ta çalışarak kazandığı parayla kendisine efsane bir sistem topladı.

Günümüz şartlarında hangi amaca yönelik olursa olsun bir bilgisayar satın almak veya toplamak oldukça pahalıya patlıyor. Ancak bu durum dünya genelinde böyle değil. Bugün de sizlere 16 yaşındaki bir gençten bahsedeceğiz. Bu 16 yaşındaki genç, McDonald's bayisinde yalnızca 3 ay çalışarak istediği üst düzey sisteme kavuşmayı başardı.

Yaşadığı ülkedeki asgari çalışma yaşı en az 16 olan genç, doğum gününün ardından McDonald's'ta işe girdi. Reddit'te SmurfyPlant kullanıcı adına sahip genç, yaptığı paylaşımda yalnızca 3 ay çalıştığı süre boyunca kazandığı parayla hayalindeki sistemi kurdu. Üstelik SmurfyPlant bunu herhangi bir ek para olmadan yalnızca kendi kazandıklarıyla yaptı. SmurfyPlant'in yaptığı paylaşım Reddit'te fazlasıyla beğenilirken birçok kullanıcı 16 yaşındaki gence destek mesajları gönderdi.

3 aylık maaşla toplanan sistem:

Reddit'te yapılan bu paylaşımı gören Türklerse haliyle paylaşım nedeniyle büyük bir üzüntü duymaya başladı. Zira 16 yaşındaki gencin 3 aylık maaşıyla topladığı bilgisayar ülkemizde 5 haneli fiyat etiketine sahipti. Fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla sistemdeki parçalar ve parçaların ortalama Türkiye fiyatları şu şekildeydi:

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING Anakart: 1.220 TL

1.220 TL THERMALTAKE Toughpower GF1 750 W PSU: 1.250 TL

1.250 TL 2 TB M.2 SSD (Aynı model ülkemizde yok): 2.500 TL

2.500 TL 2 x 8 GB 3600 MHz RAM (Aynı model ülkemizde yok): 800 TL

800 TL GIGABYTE AMD RADEON RX 5700 XT Ekran Kartı: 4.500 TL

4.500 TL AMD Ryzen 7 3700X İşlemci: 2.900 TL

Yukarıdaki donanım parçalarının üstüne monitör, klavye, fare ve bilgisayar kasası koymadığımız takdirde ödememiz gereken miktar 13.170 TL'ye ulaşıyor. Yani ülkemizde asgari ücretle çalışan bir kişinin bu sistemi toplaması için yaklaşık 6 ay çalışması gerekiyor.

16 yaşındaki gencin restoranda çalışarak kazandığı aylık ücreti maalesef bilemiyoruz. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden yaptığımız bu hesaplama adil bir değerlendirme olabilir de olmayabilir de. Ancak sonuç, ülkemizde teknoloji satın almanın giderek zorlaştığı gerçeğini değiştirmiyor.