Minecraft Dungeons İncelemesi: Efsane mi Kestane mi?

Her geçen gün daha da geniş kitlelere ulaşan, büyümesi asla duraksamayan Minecraft markası yeni bir oyunla kitlesini daha da genişletmeyi hedefliyor. Minecraft Dungeons, Diablo gibi oyunlardan âşina olduğumuz dungeon crawl türüne yeni bir soluk kazandıracak gibi duruyor. Gelin hep birlikte oyun amacına ulaşıyor mu bakalım.

2009 yılında, oyun dünyası gelecekte çok büyük sükse yaparak tüm sektörü derinden etkileyecek bir oyunla tanıştı. Minecraft, kendinden önce gelen hayatta kalma oyunlarına ders verecek nitelikte bir oynanışa, çeşitliliğe ve sürükleyiciliğe sahipti. Tamamen değiştirilebilir, neredeyse sonsuz büyüklükte bir dünya ile Minecraft bırakın saatleri, yılları kovalayan bir oyun oldu.

İşte oynaya oynaya bitmeyen Minecraft, 2020 yılında yepyeni bir tür ile yeniden karşımıza çıktı. Minecraft’ten bildiğimiz oynanışın çok dışında bir konum alan Minecraft Dungeons, bizleri Minecraft evreninde izometrik bir maceraya çıkarıyor. Biz de oyunun artılarını ve eksilerini sizlere aktarıyoruz.

Büyük bir eksiyle başlayalım: Minecraft Dungeons, Türkçe desteğine sahip değil

Minecraft ülkemizde oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip bir marka olduğu için Minecraft Dungeons’ta Türkçe dil seçeneği görmeyi çok isterdik. Ancak oyunun şu anda desteklediği 10’u aşkın dil seçeneği arasında maalesef Türkçe bulunmuyor. Bu tabii ki gelecekte eklenebilecek bir özellik. Ancak oyunun çıkışında Türkçe’yi desteklediğini görmek daha güzel olurdu.

Oldukça basit bir karakter yaratma(!) ekranı var:

Minecraft Dungeons bir karakter yaratma ekranına sahip değil. Oyunculara sunulan tek seçenek, önceden hazırlanmış karakterler arasından seçim yapmak. Seçilebilecek birçok karakter olsa da kendi 8 bit karakterimizi yaratmamıza imkan tanıyan bir karakter yaratma ekranıyla karşılaşmak daha da ilginç olurdu.

Karakter seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta yok. Diablo gibi "dungeon crawl" türü oyunlarda görmeye alıştığımız karakter sınıfları Minecraft Dungeons’ta bulunmuyor. Farklı karakterlerin kullanabildiği farklı güçler yok. Yani karakter seçerken gözünüze hoş gelen karaktere basarak devam etmenizde hiçbir sakınca yok.

Minecraft Dungeons şaşırtıcı bir şekilde oldukça güzel görünüyor:

Minecraft hiçbir zaman görsel kalitesiyle öne çıkan bir oyun olmadı. Hatta oyundaki dokular özellikle düşük çözünürlüklü olarak çiziliyor. Yani kaliteli grafikler Minecraft oyunlarında görmeye alışık olmadığımız bir unsur. Ancak Minecraft Dungeons, bu konuda bildiklerimizi bir nebze de olsa değiştiriyor.

Minecraft Dungeons bir yandan görmeye alışık olduğumuz 8 bit görsel tarzını korurken bir yandan da renk dengesi ve ışıklandırma gibi yanlarıyla görsel kaliteyi bir iki gömlek yukarı taşıyor. Özellikle mağara ve zindan gibi karanlık bölgelerde bahsettiğimiz ışıklandırma kalitesi net bir şekilde göze çarpıyor.

Tıpkı grafikler gibi oyunun müziklerinde de tarz korunmuş:

Minecraft Dungeons gibi aksiyonu uzak bir gözden takip ettiğimiz oyunlarda başarılı bir atmosfer yaratmak elzemdir. Başarılı atmosfer yaratmanın yoluysa iyi bir görsel tarzın yanı sıra iyi müziklerden de geçer. Minecraft Dungeons, neredeyse oynamayan kimsenin kalmadığı ana Minecraft oyununda kullanılan müzikleri tekrar etmeyen ancak aynı tarzı korumayı başaran müziklere sahip.

Öyle ki Minecraft Dungeons oyunundaki müzikleri normal Minecraft’e koysanız hiç sırıtmaz. Hatta ana oyunu bile daha keyifli bir hâle getirebilir. Her bölgede farklı tonda çalan, oyundaki aksiyon oranını yakalayan tempoda müzikler Minecraft Dungeons’ın sahip olduğu başarılı atmosferin en büyük mimarlarından biri.

Minecraft Dungeons’ı Diablo serisiyle karşılaştırmamak gerek:

Minecraft Dungeons ne Diablo kadar gelişmiş grafiklere ne de Diablo oyunlarındaki mekaniksel derinliğe sahip. Zaten oyunun amaçladığı şey de Diablo serisine rakip olmak değil. Oyun, Diablo’ya oranla daha geniş kitlelerce oynanabilecek, dungeon crawl türü oyunlara ilk defa adım atan oyuncuların da oyunun içinde kaybolmayacakları şekilde tasarlanmış.Yani Minecraft Dungeons’ın Diablo ayarında bir oyun olacağını düşünmek hasretle sonuçlanabilir.

Diablo kadar derin bir oynanışa, çok sayıda farklı karakter sınıfına veya yetenek ağacına, kısacası genel anlamda yüksek ayrıntıya sahip olan bir oyun oynamak isteyenlerin adresi Minecraft Dungeons olmamalı. Daha basit, zorlamaktan ziyâde eğlendirmeyi amaçlayan bir oyun arayanlar ise Minecraft Dungeons’a gözleri kapalı atlayabilirler.

Daha basit, zorlamayan bir oyun dememiz yanlış anlaşılmasın. Minecraft Dungeons, Diablo oyunlarıyla karşılaştırıldığı zaman daha kolay bir oyun. Tabii en kolay zorluk seviyesi seçildiği takdirde bütün oyunu zorlanmadan bitirmek mümkün. Ancak hangi zorluk seviyesinde olursa olsun oyun zaman geçtikçe zorlaşıyor. Hele bir de oyunu bitirdikten sonra açılan, daha zor ve ‘loot’ anlamında daha kazançlı seviyeler oldukça zorlayıcı olabiliyor.

İsminde ‘craft’ olan bir oyunda ‘craft’ sistemi olmaması:

Minecraft’in oyun dünyasında yaygınlaşmasını sağladığı en önemli sistemlerden biri şüphesiz craft ekranları. Dünyayı gezerken topladığınız eşyalarla yeni silahlar, zırhlar veya farklı eşyalar üretebiliyor olma hissi, hayatta kalma oyunlarının olmazsa olmazı hâline geldi. İşte bu yüzden, Minecraft Dungeons her ne kadar bir craft sistemine sahip olmak zorunda olmasa da görmeyi çok isterdik.

Oyun, türü gereği bildiğimiz Minecraft'te bulunan craft sistemini eklemeye müsait bir oyun zaten değil. Nihâyetinde bu tür oyunlarda keşif sırasında bulduğumuz eşyaları direkt olarak kullanabilmek türün doğasında olan bir şey. Ancak yine de içinde bulunduğumuz Minecraft evreni, tamamıyla craft sistemine dayalı bir oynanışla tanınırken bu oyunda da eşya üretme adına çok geniş çaplı olmayan bir sistem, oynanışı olumlu yönde etkileyebilirdi.

Oyunda bir yetenek ağacı bulunmuyor, onun yerine oynanış odaklı bir geliştirme sistemi mevcut:

Dungeon crawl türü oyunlarda karakter sınıfları, farklı sınıfların yetenekleri dolayısıyla oynanışa olan etkisi gibi unsurlar önemlidir. Minecraft Dungeons bu noktada da daha az karmaşık ve yeni başlayanları kucaklayan dinamik bir sisteme sahip. Oyunda bulunan yetenekler maceralar sırasında toplanan ‘artifact’lerle belirleniyor. Böylece sahip olduğumu yetenekler oyun içinde sürekli olarak değiştirilebiliyor.

Artifact’lere birkaç örnek verelim. Örneğin “Boots of Swiftness” isimli artifact, geçici bir süreyle karakterin hareket hızını artırırken, karşılaştığınız düşmanlara sürekli olarak hasar vermeye yarayan “Corrupted Beacon” isimli bir artifact de bulunuyor. Öte yandan sizin yanınızda savaşması için bir kurt çağıran “Tasty Bone” gibi çok sayıda artifact ile oynayışınızı tıpkı bir yetenek ağacıyla şekillendiriyormuş gibi yönetebiliyorsunuz.

Artifact’lerin yanı sıra bir de kullandığımız silahlara ve kuşandığımız zırhlara yapabildiğimiz geliştirmeler bulunuyor. “Enchantment” adı verilen bu geliştirmeler, tıpkı artifact’ler gibi çok çeşitli yetenekler kullanmanızı sağlıyor. Örneğin silahlarımızı geliştirerek vurduğumuz bir düşmanı diğer düşmanlara saldırması yönünde etkileyebiliyor, zırhımızı geliştirerek de aldığımız hasarı düşmanımıza yansıtabiliyoruz.

Minecraft Dungeons çevrimiçi ya da yerel olarak Co-op olarak oynanabiliyor:

Bir yerleri keşfetmek, üzerinize gelen düşman dalgalarını savuşturmak tek başınızayken bile eğlenceli olsa da bir de arkadaşlarınızla oynadığınız zaman saatlerin geçtiğini fark etmeden oyuna dalabiliyorsunuz. Minecraft Dungeons tam olarak bu sebeple ister internet üzerinden isterseniz de aynı sistem üzerinden 4 kişiye kadar co-op oynamanıza izin veriyor.

Oyun bölük ekranlı co-op moduna sahip değil. Bunun yerine herkesin aynı ekranda olduğu, kameranın da yalnızca ana karaktere odaklandığı bir oynanış bulunduğu için dört kişi oynarken başlarda zorlanabilirsiniz. Fakat bir ekip olarak hareket etmeyi öğrendikten sonra pek sorun yaşanmıyor.

Karakter sınıflarının yokluğu, co-op oynarken kendini hissettiriyor. O kadar kalabalık olunca insan her karaktere iyileştirmek ya da ‘tanklamak’ gibi bir görev yüklemek istiyor. Bu boşluğu yukarıda bahsettiğimiz artifact ve enchantment’larla gidermek mümkün olsa da herkesin farklı bir rol üstlendiği bir ekip oluşturma anlamında sınırlar mevcut.

Sonuç: Minecraft Dungeons iyi bir oyun mu?

Tüm eksilerine rağmen Minecraft Dungeons, Minecraft evreninde geçen bir dungeon crawl oyunu olarak iyi bir iş çıkarıyor. Oyunu bir eksiler ve artılar terazisine koyduğumuz zaman, artıların ağır bastığı âşikar. Eksilerin çoğu da beklentiyi doğru ayarladığınız sürece gözünüze batmayacak türden. O yüzden Minecraft Dungeons ufak da olsa ilginizi çekiyorsa kesinlikle denemenizi önerdiğimiz bir oyun.