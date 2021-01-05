Minecraft Earth, Yakında Oyunculara Veda Edecek

Bugün Minecraft'ın internet sitesinde paylaşılan yazıda Minecraft Earth'ün Haziran 2021'de kapanacağı duyuruldu. Yazıda oyunun amacının günümüzdeki durum nedeniyle yerine getirilememesinden bahsedildi.

Minecraft'ın geliştirici şirketi Mojang'ı bünyesine katan Microsoft, dünyanın en çok satan oyununu daha farklı yerlere getirmek gibi bir hedef koymuştu. Şirket, Mayıs 2019'da Minecraft'ı gerçek hayata taşıyan Minecraft Earth'ü duyurmuştu. Minecraft Earth, kameranızı kullanarak dünyanızı bloklarla kaplamanızı sağlıyordu.

Bugünse Minecraft ekibinden fazlasıyla üzücü bir açıklama geldi. Pek çok oyuncu tarafından sevilen Minecraft Earth'ün pek de uzun bir yaşam ömrüne sahip olmayacağı açıklandı. Ekip, Minecraft Earth'ün Haziran 2021'de bir o kadar üzücü bir nedenden dolayı kapatılacağını açıkladı.

Minecraft Earth kapanıyor:

Minecraft'ın internet sitesinde paylaşılan açıklamada ekip, Minecraft Earth'ün serbest hareket ve işbirliğine dayalı oyun konseptleri etrafında geliştirildiğini belirtti. Ancak ekip, bu konseptlerin mevcut küresel durumda neredeyse imkânsız hâle geldiğini ekledi. Dolayısıyla kaynakların Minecraft topluluğuna katkı sağlayacak noktalara dağıtılacağı ve oyunun sonlanacağı duyuruldu.

Haziran 2021 tarihinden itibaren Minecraft Earth hiçbir oyuncu tarafından indirilemeyecek veya oynanamayacak. 1 Haziran günü Karakter Oluşturucu ve Minecoin verileri haricinde tüm oyuncu verileri silinecek. Ücretli yakut bakiyesi satın alan kullanıcılara bu bakiyeler Minecoin olarak dönecek.

Minecraft Earth'ün Haziran 2021'de kapanacağının açıklandığı aynı yazıda bugün oyunun son sürümünün de yayınlanacağı da belirtildi. Bugün yayınlanacak güncellemeyle birlikte gerçek parayla alışveriş oyundan kaldırılacak, yakut bakiyesi ücretleri ciddi oranda düşürülecek ve 5 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında oyuna kayıt olan oyunculara Karakter Oluşturucu eşyaları verilecek.