Minecraft'taki Herobrine Dünyasının Seed'i Bulundu

Minecraft'ın 2010 yılında ortaya atılan creepypasta'sı Herobrine'in dünyasının kaynağı bulundu. Minecraft'taki Herobrine dünyasına gidebilmek için Herobrine Java Edition a1.0.16 sürümünü edinmeniz gerekiyor.

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan Minecraft'ta "creepypasta" olarak ortaya atılan ve bir tür Slender Man gibi görülen Herobrine efsanesi bulunmakta. İlk olarak bir 4chan paylaşımında bahsedilen bu efsane, uzun bir süre boyunca oyuncular tarafından fark edilmedi.

Ancak Copeland adındaki bir yayıncı, oyundaki bu tuhaf karakterin varlığını kanıtlayan görselleri paylaştı. Tek oyunculu oyunlarda ortaya çıkan Herobrine, Minecraft'ın varsayılan kostümüne bir hayli benziyor. Aralarındaki tek fark gözlerinin beyaz olması. Ayrıca efsaneye göre kendisi kayalardaki 2x2 tünelleri kazmak gibi tuhaf davranışlar da sergiliyor.

Herobrine efsanesi

Creepypasta'ya göre Herobrine, Minecraft'ın geliştiricilerinden Markus Alexej Persson ya da namı diğer Notch'un ölen kardeşi. Notch'un ölen kardeşini kod satırları arasında yaşamaya devam etmesi için yazmış olabileceği düşünülüyor. Ancak tabii ki bunların hiçbiri gerçek değil, PCGamer'da yer alan habere göre ne Herobrine var ne de Notch'un kardeşi.

Tam bu noktada bir ancak daha sıkıştırmamız gerekiyor çünkü Herobrine'in ilk kez görüldüğü Minecraft dünyası gerçek. Ne yazık ki bu dünyanın hangisi olduğu bilinmiyor. PCGamer'a göre belirli Minecraft dünyaları kaynaklarla (seeds) yeniden oluşturulabiliyor. Yani kaynağı bilmiyorsanız böyle bir şeyi yapmak mümkün değil.

Normalde var olmayan Herobrine'i yine de görmek istiyorsanız şanslısınız çünkü andrew_555 (Kminster) isimli bir kullanıcı kaynağı keşfetti. Kaynağın detayları şu şekilde:

Seed: 478868574082066804

478868574082066804 Sürüm: Java Alpha 1.0.16_02

Java Alpha 1.0.16_02 Alfa koordinatlar: X=5.06 Y=71 Z=-298.54

X=5.06 Y=71 Z=-298.54 Modern koordinatlar: X=5.16 Y=71 Z=-298.53

X=5.16 Y=71 Z=-298.53 Kamera açısı: RX=93.75 RY=-1.2

Orijinal Herobrine dünyasını görmek istiyorsanız Minecraft Java Edition'ı indirmeniz gerekiyor. Sonrasında sürüm olarak a1.0.16 seçerek kayıt dosyasını düzenlemeniz gerekiyor. Ancak bunun için hazırlanmış bir dünya dosyası da bulunuyor. Bu sayede tam olarak olmanız gereken yerde durduğunuz yenilenmiş bir Herobrine dünyası oluşturabileceksiniz.