Mısır Bitkisi Aracılığı İle Beslenen Böcek Şaşırttı

Mısır bitkisininin ürettiği maddelerini kendi malıymış gibi kullanan böcek, bilim dünyasında yeni ufukların açılmasını sağladı.

Bilim insanlarının doğadaki yeni keşfine mısır bitkisi yuva oldu. Mısır bitkisinin beslenme mekanizmasını kendisi için kullanan Batı Mısır Kökü Kurdu, bilim insanlarını oldukça heyecanlandıran yeni bir beslenme stratejisini ortaya çıkardı.

Amerika'da 2 milyar dolardan fazla yıllık kayba neden olan bu kurt, son zamanlarda Avrupa'da da görülmeye başlandı. Bu ilginç beslenme tarzına sahip olan kurt türü, mısır bitkisinin demir alımını sağlayan bazı madderi kullanarak beslenme ihtiyacını gideriyor. Mısır bitkisinin doğal savunma mekanizmasının yanı sıra, haşere kontrol stratejisine karşı da oldukça dayanıklı.

Bu ilginç canlı, mısır bitkisinin köklerinde bulunan demir emilimi sağlayan maddeleri tanıyan bir mekanizmaya sahip. Bu maddeleri bitkiye sentezleterek, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere alabiliyorlar. Bern Üniversitesi araştırmacılarından Christelle Robert, "Mısır kök kurdu, ev sahibi bitkinin biyolojik olarak mevcut demir üretme yeteneğini kullanmak için akıllı bir strateji geliştirdi. Bu strateji, böceğin mısır bitkilerine ciddi şekilde zarar vermesini ve böylece büyük mahsul arızasına neden olmasını sağlıyor." dedi.

Uzmanlar pek çok farklı metod deneyerek bu zararlı böceklerin, mısır bitkisi köklerindeki maddeleri tanımlamasına engel olacak farklı stratejiler bulmaya çalışıyor. Bern Üniversitesi araştırmacılarından bir diğeri olan Matthias Erb, "Batı mısır kök kurdu, bize yeni bir doğa hilesi öğretmiş olan sinir bozucu, ama oldukça büyüleyici bir haşere." diyor.