MIUI 12 Kararlı Sürümü Bazı Xiaomi Telefonlara Yayınlandı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay küresel lansmanını gerçekleştirdiği Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzünün kararlı sürümünü bazı akıllı telefonlar için yayınlamaya başladı. Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro Zoom ve Mi 9, güncellemeyi alan başlıca modeller arasında bulunuyor.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni arayüzü MIUI 12’nin kararlı sürümünü bazı modeller için yayınlamaya başladı. Karanlık mod 2.0, ultra güç tasarrufu modu, yeni duvar kağıtları, kayan uygulama pencereleri, gelişmiş sağlık takibi ve çeşitli gizlilik araçları gibi pek çok yenilik barındıran güncelleme, kullanıcılara her zamankinden çok daha etkili bir MIUI deneyimi yaşatmayı vadediyor.

Xiaomi, lansman sırasında paylaştığı zaman çizelgesine sadık kalmış gibi görünüyor. Zira Çin merkezli teknoloji devi, istikrarlı sürümün haziran ayının sonunda cihazlara sunulmaya başlanacağı sözünü vermişti.

MIUI 12 kararlı sürümünü alan Xiaomi telefonlar

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro Zoom

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 10 Youth

Mi 10, Mi 10 Pro

Mi 9 Explorer Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Xiaomi, MIUI arayüzünün şu anda aylık 310 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve en son sürümün endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı olan TÜV Rheinland’ın “Android Sistem Geliştirilmiş Gizlilik Koruma Testi”ni geçen ilk mobil işletim sistemi olduğunu ifade etmişti.

Dilerseniz, MIUI 12 güncellemesinin kullanıcılara neler sunduğundan da kısaca bahsedelim. MIUI 12, bir Fizik Motoru ve bir animasyon oluşturma motoru ile güçlendirilen yeni bir tasarım getiriyor. Bu da arayüz öğelerinin yazılım genelinde çok daha iyi görünmesini sağlıyor. Yeni arayüz ayrıca mesajlara hızlı yanıt vermek için kullanılabilen kayan pencereler sunuyor.

Daha iyi bir bildirim yönetimi özelliği de dahil olmak üzere bir dizi gizlilik geliştirmesi de yeni MIUI güncellemesinde kullanıcıları bekliyor. MIUI 12, arka planda bir uygulama tarafından kullanılan kamera veya mikrofon gibi kritik bileşenleri gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Ayrıca yeni gizlilik araçları sayesinde uygulamaların konum bilgilerinizi yalnızca ön planda çalışırken almasına izin vermeyi de seçebilirsiniz.

Yeni bir karanlık mod sunan MIUI 12, telefonların tek bir şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlamak için yeni bir Ultra Pil Tasarrufu Modu ile birlikte geliyor. Telefonun batarya seviyesi yüzde 5’e düştüğünde otomatik olarak devreye giren mod, bazı özellikleri hızlı şekilde devre dışı bırakıyor ve çok daha minimal bir kullanım sunuyor.

İkinci ve üçüncü partide MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

İkinci parti:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7, 7 Pro

Mi CC9, CC9 Pro

Üçüncü parti: